Les encres Belkin traitent avec une start-up pour produire une véritable technologie de charge sans fil

Quelque chose à espérer : le chargement sans fil des appareils est un objectif technologique populaire depuis que le Wi-Fi s’est répandu. Une entreprise affirme avoir franchi la prochaine étape majeure vers cet objectif et a accepté de coopérer sur un prochain produit de Belkin.

La start-up israélienne Wi-Charge collecte des fonds pour son système de recharge sans fil basé sur l’infrarouge depuis son dévoilement au CES 2020. La société affirme avoir mis au point une méthode plus efficace, plus écologique et plus sûre pour charger divers petits appareils sans câbles.

Le Wi-Charge RI-100 se branche sur une prise de courant et transmet directement l’alimentation à un récepteur branché sur un appareil. Cette connexion infrarouge directe signifie que le RI-100 n’a pas à baigner une pièce entière dans les ondes radio et qu’il ne gaspille aucune partie de l’électricité transmise. Un RI-100 peut envoyer de l’énergie à plusieurs récepteurs dans un rayon d’environ 1 400 pieds carrés.

Les récepteurs RI-100 peuvent même renvoyer des informations à l’émetteur, lui indiquant les besoins en énergie de chaque appareil afin qu’il puisse distribuer intelligemment l’alimentation. Plusieurs émetteurs peuvent utiliser ces informations en tandem via un serveur cloud, et le propriétaire du réseau hôte peut surveiller et contrôler la distribution d’énergie.

Chaque émetteur peut envoyer entre 70 milliwatts et un watt de puissance à chaque appareil. Un watt n’est pas beaucoup pour garder un smartphone chargé, mais c’est suffisant pour de nombreux appareils qui sont probablement en veille la plupart du temps.

Le site Web de Wi-Charge utilise des exemples tels que des serrures intelligentes, des brosses à dents électriques, des contrôleurs de jeu ou des écrans sans fil. L’entreprise espère que cela réduira le besoin de batteries et réduira ainsi les déchets électroniques.

Cette semaine, Wi-Charge a déclaré à TechCrunch qu’il avait signé un accord avec Belkin, mais sans révéler le type de produit qu’ils avaient prévu. Wi-Charge ne l’a décrit que comme un produit de consommation central et une « application parfaite ».