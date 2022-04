Correction automatique ennuyeuse : pourquoi le correcteur iPhone insiste-t-il sur le mot que nous ne voulons pas ?

Combien de fois ne tapez-vous pas et que votre correcteur iPhone corrige certains mots en en ajoutant d’autres qui n’ont rien à voir avec cela ? Et combien de fois, même en corrigeant, le courtier insiste sur un mot dont on ne veut pas ? Ce n’est pas un hasard ni une défaillance du système, c’est juste la mécanique et « l’intelligence » artificielle au travail. Au moins celui qui l’explique est le créateur de l’autocorrection, Ken Kocienda.

L’une des raisons pour lesquelles le courtier donne certaines suggestions est d’affiner la correction automatique. Mais il y a une raison derrière le mécanisme.

La correction automatique de l’iPhone la contrecarre-t-elle ?

L’explication est parue dans le Wall Street Journal qui a réalisé une interview avec le créateur du correcteur automatique, Ken Kocienda. Il est très intéressant de comprendre ce qui se cache derrière cet outil qui, au fil des ans, a aidé la planète à ne pas faire d’erreurs d’écriture dans les applications les plus variées.

Grâce à la correction automatique de notre iPhone ou iPad, les textes que nous écrivons sont exempts de fautes d’orthographe. Ces dernières années, cependant, ce même autocorrecteur semble insister pour substituer certains mots sans raison apparente. Mais calmez-vous, en fait, il y a une raison, et aussi des solutions à cet égard.

Selon Kocienda, c’est le passage à des systèmes plus intelligents qui a conduit à une correction automatique qui ne fonctionne pas toujours comme prévu. Tout comme Apple a surpris le monde avec le clavier virtuel de l’iPhone d’origine, la correction automatique a évolué et se nourrit désormais de quatre sources d’informations qui se complètent et, dans certains cas, se neutralisent, pour nous offrir des résultats différents.

Le dictionnaire principal ne contient pas « d’insultes »

Il existe des règles pour que l’autocorrecteur reçoive des entrées qui sont suggérées à l’utilisateur. Tout d’abord, un dictionnaire statique primaire est appliqué qui, soit dit en passant, n’inclut pas les liaisons. Puis un deuxième dictionnaire « jamais de saisie semi-automatique », également statique, qui contient des « gros mots ».

Ensuite, nous passons à un dictionnaire dynamique personnalisé qui apprend des mots que nous écrivons. Et enfin, un système d’apprentissage automatique qui vous permet d’apprendre des mots et des phrases directement à partir d’Internet.

Ainsi, quelle que soit la source des informations pour l’autocorrection, le système de correction va essayer de proposer la meilleure alternative en fonction de son dictionnaire primaire et de ses modifications. Les gros mots sont les meilleurs candidats pour être remplacés par d’autres, mais ils ne sont pas toujours les seuls.

Heureusement, le système est suffisamment intelligent pour apprendre ce que nous voulons écrire. C’est là qu’intervient le dictionnaire habituel, complétant le dictionnaire statique principal avec des mots que nous avons écrits au moins trois fois. Cependant, comme le reconnaît Kocienda, le système d’intelligence artificielle qui permet au courtier d’apprendre à partir de textes sur le Web peut donner lieu à des résultats particuliers. Parfois, vous finissez par apprendre des mauvaises habitudes qui se sont propagées sur Internet.

Pouvons-nous aider la correction automatique ?

Le créateur du correcteur automatique a donné plusieurs exemples où lui-même avait des difficultés. Des mots que le système insistait pour remplacer et qu’il n’y avait aucun moyen de corriger la correction proposée elle-même. Pourtant, en ces 15 ans d’existence de l’iPhone, son logiciel de clavier a évolué.

Ainsi, l’utilisateur a maintenant plusieurs façons de faire en sorte que l’iPhone ou l’iPad se comporte exactement comme il le souhaite.

Le plus simple, que nous avons déjà évoqué, consiste à écrire trois fois quelques mots pour les inclure dans le dictionnaire. Une autre consiste à utiliser des remplacements de texte dans Paramètres> Général> Clavier> Remplacements de texte, car les mots ou les phrases que nous ajoutons à la fois à la phrase et à la fonction rapide seront ajoutés au dictionnaire dynamique.





Une autre option consiste à enregistrer certains mots clés en tant que contacts, ce que Joanna Stern, auteur de l’article du WSJ, mentionne. Apparemment, la journaliste a enregistré toutes ses insultes préférées en tant que contacts afin qu’elle puisse les écrire rapidement à tout moment.

Bien sûr, comme le dit l’auteur de l’article, nous dépendons déjà de cette aide. Elle-même est passée une semaine sans le système d’autocorrection et a remarqué une plus grande difficulté non seulement dans la vitesse d’écriture mais aussi dans la qualité de l’orthographe. Parfois on a envie d’écrire si vite et si synthétisé que sans le correcteur les fautes fausseraient encore plus le sens des phrases. Au passage, tout le monde se souvient de la génération des « tax bem amiga, tou xim… » de 2013 !

Ces systèmes, en fait, coopèrent avec l’utilisateur, car ils apprennent et sont des ressources qui créent en nous certaines bonnes habitudes d’écriture. Même s’ils complotent parfois contre nous !