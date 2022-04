Les meilleurs moniteurs de jeu 4K : Début 2022

C’est la catégorie qui a vu la plus grande suite d’améliorations, en particulier les modèles à rafraîchissement élevé qui sont plus performants et plus abordables que ce qui était disponible les années précédentes. La plupart de nos recommandations de notre récente meilleure fonctionnalité de moniteurs 4K sont toujours pertinentes aujourd’hui, nous allons donc garder celle-ci concise et vous pouvez toujours consulter l’article 4K dédié pour plus d’informations si vous en avez besoin.

À l’heure actuelle, nous diviserions les choix 4K en deux tailles de catégorie : 27 et 32 ​​pouces, dans l’espoir d’obtenir au moins un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour les rendre à l’épreuve du temps et parfaits pour les jeux. Dans la catégorie 27 pouces, nous ne chercherions pas plus loin que le Gigabyte M28U, qui offre d’excellentes performances à un prix abordable de 650 $, bien inférieur aux meilleurs choix des années précédentes.

Le M28U a de très bonnes performances de temps de réponse, avec une transition moyenne de 4 ms à 144 Hz lors de nos tests. Il offre également de bonnes performances sur toute la plage de rafraîchissement, donc pour ceux qui utilisent des taux de rafraîchissement variables de synchronisation adaptative, vous n’avez pas besoin de modifier les paramètres d’overdrive pour obtenir la meilleure expérience. La qualité des couleurs est également forte, grâce à son panneau IPS, donc les angles de vision sont excellents et il offre une large gamme de couleurs – mais pas aussi large que les meilleurs moniteurs d’aujourd’hui. L’étalonnage d’usine est supérieur à la moyenne, il existe un bon mode sRGB pour un usage quotidien et le contraste est typique d’un panneau IPS. Pour couronner le tout, Gigabyte comprend un Switch KVM et un support réglable en hauteur qui sont tous deux des ajouts de fonctionnalités soignées.

Une autre option pourrait être le modèle Samsung Odyssey G7 S28, qui est en vente à un prix similaire et utilise le même panneau, mais nous ne l’avons pas encore testé, il ne reçoit donc pas encore de recommandation de notre part.

Le LG 27GN950 et sa nouvelle variante, le LG 27GP950, étaient mes choix préférés. Mais je ne peux pas justifier le prix de 800 $ à 900 $ pour ce qui finit par n’être que des performances légèrement meilleures. Il en va de même pour l’Eve Spectrum 4K et l’Asus TUF Gaming VG28UQL1A.

Options 4K plus grandes de 32 pouces

À 32 « , la qualité des offres de moniteurs n’est pas aussi bonne qu’à 27 », mais l’espace d’écran supplémentaire est quelque chose que beaucoup de gens veulent, et oui, 4K a également fière allure à cette taille.

Pour la plupart des gens, nous recommandons le Gigabyte M32U, qui est la version abordable et aux performances essentiellement identiques du Gigabyte Aorus FI32U. Ce moniteur a des performances de temps de réponse et une qualité de couleur décentes, ce n’est pas un leader dans un domaine en particulier, mais je pense qu’il suffira à la plupart des acheteurs en tant que solide polyvalent. Il n’est pas non plus trop cher, à 800 $, ce qui est moins cher que la plupart des autres moniteurs 32 pouces 4K IPS 144Hz.

Si vous souhaitez améliorer les performances et les fonctionnalités, le MSI Optix MPG321UR-QD est idéal. Parfois, nous l’avons vu pour aussi peu que 750 $, en baisse par rapport aux 900 $ habituels, ce qui est beaucoup si vous pouvez l’obtenir et un gagnant clair sur le M32Q.

Il n’est pas aussi rapide que le M32Q et les temps de réponse ne sont pas sa force, mais il compense cela avec d’excellentes performances de couleur, y compris une très large gamme de couleurs, plusieurs modes bien calibrés pour sRGB, P3 et Adobe RGB, pleine bande passante HDMI 2.1 et rétroéclairage stroboscopique avec prise en charge de la synchronisation adaptative simultanément.

Le modèle MSI est un excellent choix si vous voulez quelque chose de décent pour la productivité et le travail créatif qui peut toujours bien fonctionner comme moniteur de jeu grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis que le M32Q est plutôt une option de jeu.

Une caractéristique clé est HDMI 2.1. Seuls les derniers moniteurs 4K incluent HDMI 2.1, et honnêtement, je n’envisagerais pas d’acheter quelque chose qui ne l’a pas. HDMI 2.1 est requis pour 4K à des taux de rafraîchissement supérieurs à 60 Hz, donc si vous avez un PC que vous souhaitez connecter via HDMI, ou plus important encore, une console de jeu de génération actuelle, alors HDMI 2.1 est essentiel. Il existe de nombreux moniteurs 4K plus anciens que nous n’avons pas pris en compte car ils échouent à cette vérification de base.

Le meilleur moniteur 4K de 27 pouces à acheter mesure en fait 28 pouces, et c’est le Gigabyte M28U. Le M28U est généralement disponible pour 600 $ à 650 $, ce qui en fait l’un des écrans 4K 144Hz les plus abordables que vous puissiez acheter. Ce moniteur prend en charge HDMI 2.1, mais surtout, ce n’est pas un concurrent 4K ordinaire avec des performances moyennes ; Le panneau Innolux du M28U est l’un des plus performants que nous ayons jamais vus dans cette catégorie.

Pensez aussi…

Ceux qui achètent un moniteur 4K à utiliser avec une PlayStation 5, nous recommandons plutôt l’Asus TUF Gaming VG28UQL1A. L’Asus est très similaire au M28U, il n’est pas aussi performant et a tendance à coûter plus cher (environ 800 $), mais il a plus de bande passante HDMI 2.1 qui est plus compatible avec la PS5, ce qui lui donne une longueur d’avance.

De plus, si vous avez besoin d’une couverture DCI-P3 complète pour la création de contenu, le Gigabyte M28U n’a pas la meilleure couverture P3, même s’il s’agit d’un moniteur à large gamme. Pour ce cas d’utilisation, vous serez mieux avec le LG 27GP950 plus cher.

Il existe plusieurs autres variantes qui sont assez similaires au Gigabyte M28U car elles utilisent le même panneau IPS Innolux 28 pouces 4K 144Hz, dont certaines peuvent valoir la peine d’être envisagées en fonction des prix dans votre région. Notez également que le M28U a de terribles performances HDR – ce n’est pas vraiment un moniteur HDR du tout – donc si vous voulez un HDR approprié, ce n’est pas le moniteur pour vous. Sachez que l’obtention d’un vrai HDR vous coûtera 2 à 3 fois le PDSF de ce moniteur. Ne vous laissez pas berner par de faux moniteurs HDR qui ajoutent cette capacité à la fiche technique sans inclure le matériel requis.

Il existe quelques alternatives valables que nous devrions également mentionner. Le M28U n’est pas un moniteur HDR, donc si vous voulez un HDR approprié, sachez simplement que l’obtention d’un vrai HDR vous coûtera 2 à 3 fois le PDSF de ce moniteur, ne vous laissez pas berner par de faux moniteurs HDR qui l’ajoutent à la fiche technique sans y compris le matériel requis.

Pour les jeux PS5/console : Samsung Odyssey

Ceux d’entre vous qui achètent un moniteur 4K à utiliser avec une PlayStation 5, le Gigabyte M28U n’est pas le meilleur choix car ses ports HDMI 2.1 sont limités à 24 Gbps, au lieu des 48 Gbps complets. Dans ce cas, notre recommandation va au Samsung Odyssey G7 S28, qui offre une bande passante HDMI 2.1 complète.

L’Odyssey G7 S28 est généralement un peu plus cher que le M28U, généralement à 700 $. Les deux moniteurs offrent des performances très similaires en dehors de HDMI 2.1, mais récemment, nous avons trouvé le Samsung en vente pour aussi peu que 630 $. Si le modèle Samsung est moins cher que le Gigabyte, nous l’achèterons à la place.

L’option haut de gamme : Eve Spectrum

L’Eve Spectrum 4K est un très bon moniteur 4K 144Hz. Il utilise un panneau LG, qui présente certains avantages par rapport au panneau Innolux utilisé dans le Gigabyte M28U, comme une gamme de couleurs plus large, idéale pour une utilisation DCI-P3 et rend l’affichage plus polyvalent pour la création de contenu et les jeux.

Le Spectrum dispose également d’un étalonnage d’usine d’élite, meilleur que tout autre écran 4K que nous avons testé, ainsi que de plus d’options de personnalisation comme ses commandes de surmultiplication et de rétroéclairage hautement réglables.

Maintenant, nous ne recommandons pas fortement d’acheter chez Eve en tant qu’entreprise. Vous pouvez voir nos réflexions sur les raisons dans notre examen complet du spectre, mais depuis lors, Eve semble tenir ses promesses et expédier les moniteurs aux clients plus rapidement. Nous sommes donc plus à l’aise avec une recommandation ici que lorsque nous avons acheté notre unité d’examen.

Notez que le Spectrum 4K est plus cher que ses concurrents et qu’il est difficile de justifier de dépenser 900 $ (support inclus), alors que le M28U et l’Odyssey G7 sont disponibles autour de 650 $ à 700 $, sauf si vous devez spécifiquement disposer de l’une des fonctionnalités supplémentaires. Nous ne pensons pas que le Spectrum offre une valeur supplémentaire de 250 $ par rapport aux principaux concurrents, mais cela vaut toujours la peine d’être considéré si vous voulez le meilleur des meilleurs.