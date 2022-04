Norton 360 for Gamers – la meilleure protection conçue pour les gamers

Les joueurs sont une cible privilégiée pour les cybercriminels compte tenu de leur taille et des portes qu’ils ouvrent aux vulnérabilités potentielles. Les attaques de phishing, le vol d’identité, la violation de la vie privée, la fraude financière et le vol de mot de passe sont quelques-uns des cas auxquels de nombreux joueurs sont soumis.

Comment peuvent-ils se protéger ? Norton a une solution conçue aux côtés de joueurs expérimentés, répondant ainsi à leurs besoins, en gardant la sécurité au premier plan. C’est Norton 360 For Gamers, qui va encore plus loin qu’un simple antivirus. Vous pouvez tester gratuitement ce logiciel de protection pendant 2 mois.

(In)sécurité dans le monde des jeux vidéo

Le marché du jeu vidéo est l’un des plus puissants du monde de la technologie, ce qui en fait, bien sûr, une cible privilégiée pour les cybercriminels, y compris les autres joueurs, ce qui arrive très souvent.

Des mots de passe forts contribuent grandement à assurer la sécurité en ligne. Cependant, les vols de mots de passe dans le monde du jeu ont prouvé que les joueurs ne sont pas très concernés par ce sujet, ayant un degré de difficulté très faible.

Ensuite, les joueurs plus jeunes sont souvent dupés par leur inexpérience, dupés pour accéder à des forums spécialisés, mais qui, en fait, ne sont que des stratagèmes d’attaques de phishing.

Malheureusement, une autre réalité qui sévit dans cet univers est l’attaque par d’autres joueurs. On est dans un univers avec une énorme nature compétitive, où il y a de l’envie et de la mauvaise sportivité, qui est à mi-chemin pour essayer d’atteindre d’autres joueurs.

Le streaming de jeux étant de plus en plus répandu et avec une énorme composante sociale, il y a des rapports de joueurs victimes d’intimidation et même de harcèlement.

En bref, tout cela peut conduire à des appareils vulnérables, des attaques de phishing, des vols d’identité, des fraudes financières, des vols de mots de passe et des atteintes à la vie privée.

Un logiciel de sécurité créé pour les gamers

Norton, lors du développement d’un antivirus pour l’univers du jeu, l’a fait avec l’étroite collaboration des joueurs. Dans ce processus, certaines des principales menaces à combattre ont été identifiées.

Les attaques DDoS qui perturbent et compromettent plusieurs systèmes, les attaques d’usurpation d’identité sur de faux sites Web créés pour voler des informations d’identification, le vol financier via des ransomwares ou des scarewares, et les attaques Brute Force et Keylogger pour espionner les mots de passe, en sont quelques exemples. Les identifiants de compte, par exemple, ont une grande valeur et sont donc hautement souhaitables.

Il y a encore des facteurs à considérer. Un antivirus peut être trop intrusif et cela ne peut en aucun cas compromettre l’expérience de jeu. Par conséquent, dans ce processus, il était nécessaire qu’il y ait une suspension des popups et des notifications, que la protection en arrière-plan utilise peu de ressources, qu’il y ait une protection par pare-feu même pendant le jeu, que les mises à jour soient mises en pause et reportées, en plus de cela le l’interface doit être intuitive et qu’il y avait un bon support technique.

Norton 360 pour les joueurs

Avec la popularité croissante des jeux en ligne, les joueurs sont de plus en plus ciblés par les cyberattaques. Destinée aux joueurs PC (Windows et Mac), cette solution peut être étendue aux plateformes mobiles Android et iOS, principalement parce qu’aujourd’hui les grands jeux sont aussi conçus pour eux.

L’outil de sécurité Norton 360 For Gamers va au-delà de l’antivirus. Il offre un package de protection pour l’appareil, les données, la connexion Internet et inclut même la surveillance d’identité LifeLock.

En résumé, l’utilisateur peut compter sur :

Device Security (AV) : cible les attaques de phishing par SMS et par e-mail et les failles de sécurité dans les jeux et les sites Web.

VPN : avoir une adresse IP anonyme peut empêcher les attaques DDoS et d’autres attaques comme DOXXing et SWATing

DWM : surveille vos e-mails de jeu et d’autres données sensibles sur le DarkWeb. S’il s’y trouve, Norton vous en informera

Sauvegarde de 50 Go : enregistrez vos clips de jeu sur Cloud Norton, libérant de l’espace sur votre machine.

SafeCam : gardez le contrôle de la caméra pour vous assurer qu’elle n’est allumée que lorsque vous le souhaitez.

Gestionnaire de mots de passe : protégez-vous du risque d’utiliser des mots de passe fréquents.

Contrôle parental : Parce que de plus en plus de joueurs sont trop jeunes, les contrôles parentaux sont essentiels à leurs expériences en ligne.

Cela optimisera les alertes et les notifications pour fournir l’expérience de jeu que vous souhaitez et le niveau de protection dont vous avez besoin.

Quelques détails

Norton 360 for Gamers inclut une technologie multicouche avancée pour aider à bloquer les cybermenaces et les attaques ciblant votre PC et d’autres appareils, et pour aider à protéger les informations de votre compte de jeu.

La solution est basée sur une interface très simple et intuitive, avec des fonctionnalités ajustables aux besoins de chaque joueur. La première option concerne la sécurité de l’appareil. Ici, il convient de noter qu’une licence peut être étendue jusqu’à trois appareils, ce qui est un très gros avantage, couvrant cette sécurité sur les principaux appareils de la famille, par exemple.

Utiliser un VPN pour avoir une adresse IP anonyme peut être essentiel pour prévenir les attaques DDoS, DOXXing ou SWATing. Dans cette solution, un clic suffit pour l’activer, permettant de choisir facilement la région de connexion.

Le contrôle parental, par exemple, nécessite la création d’un compte pour l’enfant puis le réglage des paramètres à contrôler. Idéal non seulement pour les jeux, mais pour toutes vos activités en ligne.

Pour l’environnement de jeu, il est essentiel que l’utilisateur ne soit pas dérangé, donc les alertes mineures ne sont pas affichées, comme elles le seraient dans d’autres circonstances. Par exemple, les alertes d’activité en arrière-plan, les avertissements d’extensions de navigateur, les avertissements de cycle de vie du produit et les notifications d’action rapide.

prix et disponibilité

Vous pouvez tester le service Norton 360 for Gamers ou Norton 360 Deluxe pendant une période gratuite de deux mois en utilisant ce lien. Pour procéder à l’essai gratuit, vous devrez entrer les détails de votre carte de crédit, mais aucun montant ne sera facturé pendant les deux mois. Après cette période d’essai, vous aurez accès à un prix exclusif pour le plan d’un an.

