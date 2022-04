Une femme tombe dans les toilettes en essayant de sauver son smartphone

Les histoires inhabituelles qui se déroulent dans le monde technologique sont de plus en plus courantes. Et beaucoup de ces histoires sont des situations assez amusantes, bien qu’il y en ait d’autres qui sont plus étranges et inquiétantes.

Et la situation la plus récente est celle d’une femme des États-Unis qui est tombée dans des toilettes après avoir tenté de récupérer son smartphone tombé à l’eau.

Descendez dans les toilettes pour récupérer le smartphone

Vous connaissez sûrement quelqu’un, ou peut-être que cela vous est même arrivé, dont le smartphone est déjà tombé dans les toilettes. Dans ces situations, la technique de séchage à base de riz est l’une des plus populaires mais, dans de nombreux cas, l’équipement peut même devenir inutilisable, selon le niveau d’étanchéité dont il dispose.

Mais lorsqu’une situation comme celle-ci se produit, la plupart des utilisateurs paniquent et font de leur mieux pour sauver leur téléphone. Et récemment, une femme aux États-Unis a tellement essayé de récupérer son smartphone qu’il a fini par tomber dans les toilettes.

Cette situation a incité le service d’incendie de Brinnon à Washington à être immédiatement averti. Ils ont ensuite reçu un appel d’urgence pour secourir une femme qui était tombée dans les toilettes après avoir tenté de retirer son téléphone. Les pompiers se sont alors rendus sur les lieux, plus précisément dans une salle de bain communautaire située près d’un stationnement à Mount Walker.

Selon une publication sur le réseau social Facebook, les pompiers ont indiqué que la femme d’une quarantaine d’années s’est retrouvée coincée dans la structure des toilettes après la chute de son smartphone. Et en essayant de l’attraper, l’Américaine est allée plus loin qu’elle ne le pensait, et n’a plus pu s’en sortir toute seule. Cependant, il a réussi à saisir l’équipement et à appeler le numéro d’urgence 911.

Pour le sauvetage, les pompiers de Brinnon ont dû définir une stratégie à l’époque, qui consistait à donner à la femme quelques morceaux de bois, afin qu’elle construise elle-même une plate-forme pour pouvoir se tenir debout. L’équipe de secours a alors pu atteindre la femme et l’en sortir.

Après le sauvetage, le site a été complètement lavé et la femme a reçu de nouveaux vêtements. Les pompiers indiquent que la victime n’a pas été blessée, mais ils lui ont recommandé de consulter un médecin pour d’éventuelles analyses, car il avait été en contact avec des déchets.