Samsung domine la liste des smartphones Android 5G les plus vendus en février 2022

De plus en plus, la 5G est une réalité et cela a suscité la curiosité de tout le monde à tester sur Android et iOS et à profiter de ce que cette technologie nous offre. Déjà connue, ses qualités uniques deviennent également intéressantes.

Ainsi, les ventes de smartphones dotés de cette technologie se multiplient et gagnent du terrain. Les dernières données montrent que Samsung a été en mesure de capitaliser le plus sur cet intérêt, dominant déjà les ventes de smartphones avec 5G.

Samsung domine les ventes de smartphones 5G

Samsung est en tête de la liste des 10 meilleurs smartphones Android 5G de février 2022 avec cinq places dans ce tableau. Le Galaxy A52s 5G était le smartphone Android 5G le plus vendu au monde, suivi du Galaxy S22 Ultra 5G, du Galaxy S21 FE 5G et du Galaxy A32 5G.

Ces smartphones, ainsi que le bas de gamme Galaxy A22 5G, ont contribué à plus de la moitié des ventes 5G de Samsung en février 2022. Boosté par ces modèles, Samsung a mené le segment 5G sur Android, capturant près de 24 % des ventes dans le marché mondial de la 5G sur les smartphones Android.

Il y a plus de marques dans l’univers Android

En plus de Samsung, HONOR a également remporté deux positions, suivi de vivo, OPPO et Xiaomi avec une position chacun. Le marché chinois a tiré ces ventes de smartphones et la 5G est devenue une offre standard sur ce marché, la pénétration de la 5G dans le pays étant de 83 % en février 2022.

vivo, OPPO, Xiaomi et HONOR sont les principales marques Android sur le marché 5G en Chine. Ils ont également élargi leur offre 5G sur les marchés émergents APAC (Asie-Pacifique) et MEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Après la séparation d’avec Huawei, HONOR a accru sa présence dans toutes les gammes de prix et s’est concentré sur le segment haut de gamme, avec des plans d’expansion en Europe et en Asie.

La technologie avec un intérêt croissant

Dans l’ensemble, le segment Android a capturé 67 % des ventes mondiales de smartphones 5G en février 2022, les 10 smartphones Android 5G les plus vendus représentant 20 % des ventes mondiales au cours de ce mois.

Cela devrait être un scénario qui se développera dans les mois à venir, les ventes augmentant encore plus. L’échange de smartphones aura lieu et le choix d’un équipement avec la 5G sera une réalité croissante, contribuant encore plus à la croissance de la pénétration de cette technologie.