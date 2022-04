Le programme de réparation des équipements Apple par les utilisateurs est enfin actif

Les clients d’Apple demandent depuis longtemps à l’entreprise d’autoriser les réparations de leur équipement. Celle-ci a toujours eu des procédures définies dans son règlement qui ont amené les clients à recourir à ses centres ou magasins agréés.

Il a été promis que ce scénario changerait, avec une plus grande libéralisation. Ce programme a maintenant commencé et la réparation des équipements Apple par les utilisateurs eux-mêmes est enfin active aux États-Unis, bientôt étendue.

Le programme de réparation a été activé

Après s’être fait promettre en novembre dernier, Apple vient de lancer son programme de réparation de ses équipements. Celle-ci sera réalisée de manière autonome et sans aucune dépendance vis-à-vis de l’entreprise et de ses salariés.

Pour assurer la meilleure qualité des pièces d’occasion, Apple vendra des éléments échangeables. En plus de cela, il louera également tous les outils nécessaires, ainsi que donnera accès à tous les manuels dont l’utilisateur a besoin.

Il suffit aux utilisateurs d’accéder au site créé à cet effet. Après cela, ils doivent choisir l’équipement et suivre les étapes indiquées pour pouvoir choisir les pièces et tout ce dont ils auront besoin.

Équipement Apple avec de nouvelles pièces à la maison

Pour l’instant, et comme indiqué précédemment, Apple limitera ce programme de réparation à l’iPhone et à 3 modèles plus récents uniquement. Il sera ainsi possible de remplacer l’écran, la batterie et l’appareil photo des iPhone 12, iPhone 13 et iPhone SE (3ème génération).

Apple veut plus tard étendre ce programme pour couvrir d’autres produits et d’autres pays et régions. Il devrait aller de l’avant avec les réparations et les pièces pour les Mac avec le SoC de la marque et se concentrer également sur l’Europe, vers la fin de cette année.

Est-ce payant pour les utilisateurs ?

La question clé est maintenant de savoir s’il est rentable d’effectuer ce processus manuel. Au départ la réponse sera peut-être non, avec l’exemple de la batterie qui coûtera 69 dollars pour un kit de réparation, et 49 dollars pour la location des outils, et elle coûtera 69 dollars la réparation en magasin.

Il est important de noter ici qu’Apple offrira un avoir pour les pièces remplacées, pour le recyclage, ce qui fera baisser le prix à environ la moitié.

C’est un geste important d’Apple qui ouvre la voie à la réparation de ses équipements. Il n’y a plus aucune dépendance vis-à-vis du géant de Cupertino et la porte est ouverte pour que le contrôle passe entre les mains des utilisateurs et de leurs capacités.