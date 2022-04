Kaizen Gaming: l’une des meilleures entreprises pour lesquelles travailler est présente à NDC Porto

Si vous suivez le monde de la technologie, vous avez certainement entendu parler de Kaizen Gaming. Cette entreprise technologique, considérée comme l’une des meilleures pour lesquelles travailler en Europe, participe à l’événement technologique NDC Porto, qui se déroule du 25 au 29 avril, pour faire connaître son engagement envers l’innovation technologique.

Découvrez les domaines où Kaizen Gaming excelle et est un leader.

Kaizen Gaming a un hub technologique au Portugal

Kaizen Gaming (Stoiximan / Betano) a débuté en Grèce en 2013 et compte plus de 1100 employés, travaillant dans sept villes européennes, dont plus de 110 à Lisbonne. C’est la première entreprise GameTech en Grèce et l’une des plus dynamiques en Europe.

L’entreprise est clairement engagée dans l’innovation technologique, dans le but d’améliorer continuellement ses produits et services et d’offrir la meilleure expérience client (elle est membre de l’ESSA Sports Betting Integrity).

En novembre 2021, Kaizen Gaming a annoncé l’installation d’un hub technologique au Portugal et l’embauche de collaborateurs pour renforcer l’équipe technologie et innovation. Il y a actuellement 18 employés au Tech Hub au Portugal, qui sont répartis en trois équipes Agiles. Les méthodologies Agile adoptées permettent d’améliorer l’efficacité et la production de l’entreprise, c’est pourquoi, à l’heure actuelle, c’est un standard dans presque toutes les équipes technologiques.

Au sein de la technologie, Kaizen Gaming a plusieurs domaines d’action. Point culminant pour le domaine Machine Learning et Big Data, où l’entreprise a personnalisé ses produits afin de répondre aux besoins des clients, tout en automatisant des dizaines de petites tâches internes – répétitives et chronophages – pour une meilleure qualité finale. La technologie crée une infrastructure de mégadonnées basée sur le cloud à la pointe de la technologie, capable de prendre en charge des processus d’apprentissage automatique en temps réel à grande échelle.

Kaizen Gaming, dans une action opérationnelle importante, a développé en interne et avec ses propres ressources, Ariadne – une plateforme de gestion de paris sportifs qu’elle utilise dans tous les pays où elle opère. De cette façon, il a gagné la possibilité de fonctionner de manière autonome, sans dépendre de prestataires externes. Rien que sur les dix premiers jours de fonctionnement, la plateforme « Ariadne » a reçu plus de 200 000 requêtes par seconde sur un seul service, tout en proposant 314 jeux avec des réponses en temps réel.

En 2020, la société a remporté le prix « Innovation dans les paris sportifs pour le jeu responsable » aux EGR Awards.

En 2021, Kaizen Gaming (Stoiximan/Betano) a été mise en avant dans le classement Great Place to Work, comme l’une des 10 meilleures entreprises pour lesquelles travailler en Europe. La société a remporté deux EGR Operator Awards 2021, qui sont considérés comme les « Oscars de l’industrie du jeu », dans les catégories « Football Betting Operator » et « Customer Service ».

Betano, la marque de jeux en ligne de Kaizen Gaming, a été distinguée comme la marque Choix du consommateur 2022 dans la catégorie Paris sportifs.

Contenu sponsorisé par Betano.