La Station Spatiale Internationale (ISS en anglais : International Space Station) est un laboratoire spatial entièrement achevé, dont l’assemblage en orbite a commencé en 1998 et s’est officiellement terminé le 8 juillet 2011. Cette année-là, la Russie est devenue un acteur central de l’exploration spatiale. Cela était dû à la dépendance critique vis-à-vis de la technologie et de la capacité logistique russes. Moscou le savait et en a profité. Maintenant, tout va changer.

Bien que la NASA ait cessé d’utiliser une partie de la logistique russe, avec l’apparition de SpaceX, c’est la guerre en Ukraine qui a anticipé une séparation entre les pays.

La Station spatiale internationale est moins dépendante de la Russie

Le 21 juillet 2011, grâce à Atlantis, le programme de la navette spatiale américaine a mis fin à 135 missions habitées et 30 ans de lancements spatiaux. Depuis ce jour, aucune plate-forme américaine (vaisseau spatial et fusée) n’a été utilisée pour lancer des missions habitées. Depuis, aucune plate-forme américaine (vaisseau spatial et fusée) capable de lancer des missions habitées n’est opérationnelle.

Bien que la Chine possédait également la technologie, le Congrès américain empêche la NASA de travailler avec le géant asiatique, de sorte que la Russie est devenue un allié clé dans le maintien de choses aussi importantes que la Station spatiale internationale. Et la Russie en a profité.

Comme on l’a rapporté il y a quelques années, la facture que le Soyouz présentait devenait de plus en plus grosse. Le prix du billet spatial est passé de 21 millions de dollars en 2008 à 90 millions d’euros en octobre 2019. Quelques mois plus tard, SpaceX mettait le premier équipage dans l’espace.

Rompre avec le monopole

Le prix du voyage de Crew Dragon de 55 millions de dollars en a fait la meilleure option pour que les programmes spatiaux occidentaux deviennent indépendants de Roscosmos, l’agence spatiale russe. Cependant, la pandémie a ralenti (voire stagné) le développement de tous ces programmes.

Le succès, il y a quelques jours, de la première mission privée habitée vers la Station spatiale, Axiom 1, a montré que l’alternative existe. Avec cela, nous assistons aujourd’hui au moment clé de cette indépendance vis-à-vis des services russes.

Début avril, en réponse aux sanctions occidentales concernant l’invasion de l’Ukraine, la Russie a annoncé qu’elle suspendrait sa collaboration avec la Station spatiale internationale. Jusque-là, la possibilité d’indépendance vis-à-vis de la Russie n’était que cela, une possibilité. Maintenant, c’est devenu une nécessité. Si le programme SpaceX échouait, l’avenir proche de l’ISS serait en danger.

Équipage 4

Aujourd’hui à 06h53 GMT depuis le Centre spatial Kennedy, un Falcon 9 a emmené quatre astronautes vers l’ISS dans la capsule Dragon Freedom. C’est aussi une mission historique : Jessica Watkins sera la première femme noire à bord de la Station Spatiale Internationale. Les quatre astronautes rejoindront l’équipage actuel de l’ISS. L’accostage est prévu pour demain.

Conclusion : ce lancement marque le début de l’un des plus grands remaniements dans l’espace proche : il laissera la Russie sans le rôle central qu’elle jouait auparavant dans l’exploration spatiale.

Il est important de souligner que cette rupture avec la Russie ne touche pas seulement le transport de passagers, ou l’envoi de matériel vers la Station spatiale, elle va au-delà. L’ESA a été contrainte de suspendre sa mission Exomars précisément parce que la collaboration avec la Russie était essentielle à son succès.

Soit dit en passant, la mission devait être lancée en septembre. En conséquence, la course à l’espace pour contrôler l’orbite proche de la Terre, établir en permanence une base sur la Lune et même se rendre sur Mars est plus compliquée que jamais.