Doogee S98 Pro – un nouveau téléphone à imagerie thermique robuste arrive

Le successeur du Doogee S98 arrive. Doogee s’apprête à mettre sur le marché un nouveau smartphone tout-terrain, pour les utilisateurs les plus aventureux ou pour ceux qui ont des risques plus élevés, des professions plus sales qui nécessitent de longues périodes loin de l’électricité, car il disposera d’une batterie d’une capacité énorme.

Découvrez quelques détails du téléphone robuste Doogee S98 Pro.

Le nouveau téléphone robuste de Doogee présente un design inspiré de l’univers Aliens. Le Doogee S98 Pro est une machine tout-terrain qui sera lancée au mois de mai, il ne reste donc que très peu de disponible.

Il n’y a pas encore beaucoup de détails révélés, mais le smartphone devrait être équipé d’un module de caméra à l’arrière avec une caméra principale de 48 MP et une caméra de vision nocturne de 20 MP. Il y aura également un capteur pour capturer des images thermiques. Ce capteur et le mode vision nocturne offriront aux utilisateurs des possibilités d’utilisation très intéressantes.

Le nouveau téléphone robuste Doogee S98 Pro comportera alors un capteur thermique InfiRay qui se caractérise par la résolution thermique la plus élevée de 256×192 pixels, soit le double du nombre de pixels thermiques des autres capteurs. Cela permet de détecter plus précisément les courants d’air, l’humidité, les fuites, les températures élevées, les courts-circuits ou encore les animaux dans l’obscurité.

Ce capteur dispose également de la technologie Dual Spectrum Fusion Algorithm, qui permet de placer les images du capteur thermique et du capteur principal l’une sur l’autre, permettant à l’utilisateur d’ajuster le niveau de transparence des détails thermiques souhaités sur l’image réelle. Cela permettra, par exemple, de suivre avec précision un point névralgique.

Le smartphone sera lancé en mai et mis en vente en juin. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la page officielle du Doogee S98 Pro.

Doogee S98 Pro