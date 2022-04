343 Industries révèle les nouvelles de Halo Infinite

Halo Infinite, le jeu fantastique de 343 Industries que Netcost-security.fr a eu le plaisir d’essayer ici, et qui a ramené l’iconique Master Chief, vient de recevoir des nouvelles.

Halo Infinite Lone Wolves : la saison 2 apporte de nouvelles cartes et modes. Viens voir.

Xbox et 343 Industries ont récemment annoncé les nouvelles qui sont en route pour Halo Infinite Lone Wolves : Saison 2.

De nouvelles cartes et de nouveaux modes de jeu arriveront maintenant qui apporteront de nouvelles façons de découvrir ce que c’est que d’être le MasterChief.

343 Industries a récemment partagé un article sur Halo Waypoint où il révèle les nouvelles sur les nouveaux modes de jeu en route vers Halo Infinite Lone Wolves : Saison 2.

Dans cet article, les trois nouveaux modes de jeu à venir sur Halo Infinite sont identifiés : King of the Hill, Land Grab et Last Spartan Standing.

King of the Hill – c’est un mécanicien bien connu mais avec un hic. Une « colline » neutre naît au début de chaque séance et l’équipe qui parvient à la garder en sa possession gagne plus de points de capture.

Land Grab – Au début du jeu, il y a 3 zones neutres sur la carte. Lorsqu’un joueur capture une de ces zones, celle-ci est bloquée et rapporte 1 point de capture à son équipe. La première équipe à atteindre 11 points gagne.

Last Spartan Standing – est un mode gratuit pour tous avec jusqu’à 12 joueurs sur une carte Big Team Battle, avec un chargement confiné et un maximum de 5 réapparitions. Lorsqu’un joueur consomme ses 5 respawns, la session est terminée pour lui.

Vous pouvez également voir dans le post de 343, qui inclut la vision de Zach Boyce (concepteur des modes multijoueurs et des systèmes Halo Infinite), plus de nouvelles sur les variations introduites, dans les modes déjà connus, ainsi que les nouvelles expériences auxquelles les joueurs fans peuvent s’attendre de la saison 2.

De plus, il a également été annoncé que le vendredi 15 avril, 343 Industries a présenté en avant-première « Catalyst », la nouvelle carte Arena et « Breaker » Big Team Battle pour lancer la saison 2. Vous pouvez alors regarder la vidéo :

Mais la nouvelle ne s’arrête pas là et avant-hier, il a même été révélé que Halo Infinite Saison 2 – Lone Wolves (à venir le 3 mai) apporte un tout nouveau scénario saisonnier, avec de nouvelles cartes, de nouveaux modes et une nouvelle passe de combat à ajouter à la collection du joueur, en ajoutant à tout ce qu’il avait déjà de la saison 1. Les passes de combat n’expirent pas, les joueurs peuvent donc toujours choisir de se battre pour la passe de combat de leur choix.

et les missions de campagne de coopération et de relecture en ligne prévues pour la fin août ont également été révélées. Les joueurs pourront donc entrer dans la campagne Halo Infinite avec leurs amis dès la fin du mois d’août, et ils pourront également rejouer leurs missions préférées dans la dernière aventure du Master Chief.

Cependant, la bêta ouverte en mode Forge a également reçu de bonnes nouvelles. Comme indiqué, cette bêta ouverte apparaîtra plus tard cet été et 343 est impatient d’offrir l’expérience du mode Forge à tous les joueurs. Par conséquent, cet été, une bêta ouverte commencera, où il sera décidé quels types de cartes et de modes la communauté peut construire dans le monde de Halo Infinite.

Enfin, n’oublions pas qu’à partir de la saison 2, plusieurs mises à jour et correctifs seront mis à disposition par 343 Industries qui maintiendront le jeu en bonne santé, ainsi que de nouveaux contenus, livrés via « Drop Pods ».

Alors que le compte à rebours jusqu’au 3 mai se poursuit, les joueurs curieux peuvent consulter le blog Halo Waypoint pour plus d’informations sur Halo Infinite Lone Wolves : Saison 2 et les nouveautés.