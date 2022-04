Wolfenstein: Enemy Territory arrive sur Steam 19 ans après son lancement

En bref: un jeu de tir à la première personne préféré des fans est apparu sur Steam près de 19 ans après son lancement aux côtés d’une poignée d’autres à la suite de la fermeture prochaine du lanceur Bethesda.net. Wolfenstein: Enemy Territory est un jeu de tir multijoueur basé sur des objectifs qui prend en charge jusqu’à 32 joueurs (16 de chaque côté) et se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous combattrez en tant que membre des Alliés ou de l’Axe sur des cartes basées sur des emplacements réels.

Le jeu est arrivé le 29 mai 2003. Le développeur Splash Damage avait initialement prévu de lancer le jeu en tant qu’extension commerciale pour Return to Castle Wolfenstein, mais des problèmes avec la campagne solo les ont incités à publier l’aspect multijoueur en tant que jeu autonome et gratuit. Moins d’un an plus tard, l’éditeur Activision a mis le code source du jeu à la disposition des moddeurs.

Wolfenstein: Enemy Territory est disponible dans d’autres points de vente, y compris directement auprès de Splash Damage, depuis un certain temps déjà. Désormais sur Steam, les joueurs pourront profiter de tous les avantages de la plate-forme de distribution populaire de Valve.

Comme vous le savez peut-être déjà, le lanceur de Bethesda est en train de disparaître. À partir d’aujourd’hui, les joueurs peuvent transférer leur bibliothèque Bethesda.net vers leur compte Steam. La migration vers Steam inclura votre bibliothèque de jeux et votre portefeuille, vous ne perdrez donc aucun contenu de votre compte Bethesda.net.

À partir du 11 mai, vous ne pourrez plus jouer à des jeux sur le lanceur, mais vous aurez toujours accès au lanceur et à la bibliothèque à des fins de transfert.