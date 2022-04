WhatsApp Beta UWP filtre désormais nos chats

L’application WhatsApp UWP est en version bêta comme vous le savez déjà. Cependant, il continue de s’améliorer à chaque mise à jour et après avoir ajouté le support ARM et l’archivage des chats, il nous permet désormais de filtrer nos chats. Voyons en quoi consiste cette nouvelle fonctionnalité.

Les filtres dans les chats arrivent sur WhatsApp UWP

L’application WhatsApp Beta UWP sur Windows vous offre désormais la possibilité de filtrer vos discussions. Vous pouvez filtrer vos conversations pour n’afficher que les messages provenant de discussions, de contacts, de non-contacts et de groupes non lus. Ces filtres sont explicites et vous, lecteurs, comprenez l’utilisation de chacune de ces options. Cela dit, si vous triez vos messages pour n’afficher que ceux des groupes dont vous faites partie, il vous montrera les chats de tous les groupes, y compris ceux que vous avez archivés. Cela fonctionne de la même manière si vous sélectionnez d’autres filtres.

La nouvelle fonctionnalité de filtre de chat est disponible dans WhatsApp Beta 2.2216.4.0, qui est la dernière version de l’application. Donc, si vous n’exécutez pas la dernière version, accédez au Microsoft Store et mettez à jour vers la dernière version pour obtenir les nouveaux filtres. Une fonctionnalité similaire est désormais disponible pour les utilisateurs de WhatsApp Business sur Android et iOS.

Espérons que WhatsApp Beta continuera à s’améliorer avec les futures mises à jour. L’une des fonctionnalités les plus attendues de votre application UWP comprend les réactions aux messages. La fonctionnalité est actuellement en cours de développement et verra un déploiement plus large une fois qu’elle sera prête. Il est intéressant de voir comment Meta a redoublé d’efforts avec cette application et vous a imprégné de plus d’intérêt que tout autre à ce jour sur Windows. Nous verrons sur quoi Facebook travaille pour ses autres applications.