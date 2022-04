La viande de laboratoire est meilleure pour la santé et la planète, selon une étude

Actuellement, et malgré les options disponibles, consommer des alternatives à la viande animale n’est toujours pas une priorité pour la plupart des gens. Cependant, une nouvelle étude a conclu que la viande cultivée en laboratoire est bonne pour la santé et la planète.

Parallèlement, l’étude mentionne également les insectes terrestres.

Les alternatives à la viande animale sont encore considérées de côté par de nombreuses personnes, qui soulignent des critiques telles que la dissemblance de saveur, de texture, de couleur et d’autres éléments qui composent la viande telle que nous la connaissons. Cependant, s’il existe déjà des études qui prouvent les avantages d’opter pour ces alternatives, maintenant une autre a vu le jour.

Selon cette nouvelle étude, qui calcule les bénéfices environnementaux de la consommation d’aliments dits « plus verts », opter pour de la viande cultivée en laboratoire et des insectes moulus pourrait entraîner d’importantes économies d’émissions de carbone et d’eau.

Les consommateurs ne voudront peut-être pas laisser de viande animale

Selon les auteurs de l’étude, avec le changement, nous pourrions réduire la pression sur la planète de 80 %, par rapport à ce que nous exerçons avec le régime alimentaire européen typique. Cependant, cela impliquerait que les citoyens changent leurs habitudes, de manière générale, ce qui peut ne pas être l’intention de la majorité.

Comme le rapporte BBC News, un groupe de scientifiques finlandais a étudié le profil nutritionnel de certains produits non conventionnels qui garantissent des protéines et d’autres nutriments, tout en n’étant pas nocifs pour la planète. Ce profil impliquait des éléments tels que l’utilisation de l’eau et des terres et les émissions potentielles de dioxyde de carbone.

En plus des options artificielles, il existe d’autres légumes qui, associés à une réduction significative de la consommation d’aliments d’origine animale, pourraient contribuer à réduire la pression sur la planète.

Avec des réductions significatives des aliments d’origine animale et des substitutions d’aliments nouveaux ou futurs et d’alternatives aux protéines végétales, il est possible d’obtenir des réductions significatives de l’impact environnemental en termes de potentiel de réchauffement climatique, d’utilisation des terres et d’utilisation de l’eau.

Dit Rachel Mazac de l’Université d’Helsinki.

La recherche de nouveaux aliments a analysé ceux qui pourraient, à l’avenir, faire partie de l’alimentation d’une grande partie de la population, la plupart d’entre eux dépendant de méthodes de haute technologie pour « faire pousser » des cellules animales et végétales.

Parmi les aliments étudiés figurent les mouches et les grillons, un type d’œuf qui est le résultat de cellules de poulet cultivées en laboratoire, de poudres de protéines à base de champignons ou de microbes, d’algues, de lait et de viande développés à partir de cellules.

Malgré la multitude d’études qui démontrent les avantages associés à la transition vers un régime sans animaux, Asaf Tzachor, de l’Université de Cambridge, a averti que la réticence des consommateurs à changer leurs habitudes alimentaires pourrait retarder, « voire empêcher », cette transition. que les scientifiques considèrent comme nécessaire.

