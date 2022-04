Le smartphone Xiaomi 12 Lite 5G apparaît en images réelles

L’un des smartphones Xiaomi de milieu de gamme les plus populaires est le Xiaomi Mi 11 Lite qui a même reçu une nouvelle édition. Avec le Xiaomi 12 déjà sorti, les fans de la marque attendront sa version Lite et il semble bien qu’elle existera vraiment.

De vraies photos partagées sur Twitter révèlent quelques détails.

C’est fin 2021 que Xiaomi lance ce qui sera le premier smartphone Android équipé du processeur Snapdragon 8 Gen1. Le Xiaomi 12 était également accompagné d’une version Pro et d’une version X, des modèles arrivés sur le marché international à la mi-mars.

Des rumeurs selon lesquelles la marque travaillerait sur une version Lite existaient déjà et, d’une certaine manière, elles avaient du sens, compte tenu des derniers modèles présentés par le constructeur.

Ces rumeurs se renforcent maintenant avec le existence de photographies réelles d’un modèle présenté comme le Xiaomi 12 Lite 5G. Dans ces images, le design est similaire à la version supérieure, mais avec un dos plat et des lignes plus droites sur les côtés. Le matériau du dos doit être en plastique, afin que le smartphone soit plus léger et aussi plus accessible.

À quoi s’attendre du Xiaomi 12 Lite 5G

Avant que les images n’apparaissent, certaines caractéristiques circulaient déjà sur Internet, bien que sous la forme d’une rumeur.

Le Xiaomi 12 Lite devrait alors disposer d’un Snapdragon 778G, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. L’écran AMOLED sera de 6,55″ avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le capteur d’empreintes digitales sera positionné sur le côté du smartphone.

L’appareil photo principal devrait avoir un capteur 64 MP avec prise en charge de la stabilisation optique de l’image, il aura un appareil photo ultra grand angle 8 MP et un appareil photo macro 5 MP. La caméra selfie aura 16 MP.

Il reste maintenant à attendre que Xiaomi annonce le lancement de ce nouveau smartphone… et qui sait d’une autre version spéciale.