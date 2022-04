FAQ Ticket 9 euros : toutes les questions et réponses

Un véritable impact sur les prix : Le gouvernement fédéral veut faire quelque chose rapidement pour soulager la population de la hausse des prix de l’énergie et offrir un billet particulièrement bon marché pour les transports locaux. Mais quand cela arrivera-t-il, cela arrivera-t-il à coup sûr et cela ne posera-t-il pas des problèmes imprévus aux transports locaux en difficulté ? Nous clarifions.

Quand sortira le ticket à 9 euros et combien coûte-t-il réellement ?

Le billet de transport public extra bon marché sera disponible à partir du 1er juin 2022. Elle est valable pour les mois de juin, juillet et août – le gouvernement des feux tricolores n’envisage pas de prolonger cette période de campagne.

Si vous souhaitez acheter le billet, vous payez 9 euros pour chaque mois – un total de 27 euros. Un prix juste. Le billet est susceptible d’être disponible dans les distributeurs automatiques et dans les applications de billetterie mobiles pertinentes. Vous pouvez découvrir exactement comment les sociétés de transport régionales proposent le billet sur leurs sites Web et auprès de leurs employés.

Le billet à 9 euros est-il valable sur tous les trains et bus ?

Le billet à 9 euros est valable pour tous les transports locaux et régionaux en Allemagne. Cela signifie qu’en théorie, vous pouvez commencer à Schwerin dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale et vous rendre à Sarrebruck en Sarre. Vous n’avez qu’à supporter des temps de trajet plus longs et des changements de véhicules plus fréquents.

Le billet à 9 euros couvre tous les transports régionaux et locaux avec les bus réguliers, les tramways, les trains de banlieue et de métro ainsi que les trains régionaux (en 2e classe). Pour les voyages avec ICE, IC ou EC, vous devez acheter un billet séparé.

Pour seulement 9 euros par mois, vous pouvez utiliser les transports régionaux dans toute l’Allemagne. (Photo : pool de médias DB)

Qu’advient-il des abonnements aux billets (payants) ?

Le document de travail des partis au pouvoir prévoit de soulager les clients abonnés avec des tickets annuels, mensuels et hebdomadaires. Si le débit est mensuel, le prix tombe à seulement 9 euros. Si vous avez payé à l’avance, vous devez demander à votre compagnie de transport comment fonctionne exactement le remboursement.

Incidemment, selon les experts, un droit de résiliation spécial ne résulte pas de la réduction de prix, puisque les conditions générales continuent de s’appliquer à l’exception du prix. Incidemment, cela s’applique également aux clauses telles que l’accompagnement gratuit d’autres personnes dans certaines plages horaires ou le transport gratuit de votre propre vélo. Si cela figure déjà dans le contrat de votre partenaire contractuel.

Y a-t-il des inconvénients avec le billet à 9 euros ?

Prix ​​attractif, pas de contrat et utiliser tous les transports en commun locaux et régionaux ? Un vrai cracker ! Des millions de citoyens devraient le voir ainsi et utiliser beaucoup le billet en cette saison des fêtes. D’une part, c’est une opportunité pour les transports publics de se présenter comme une alternative attractive à la voiture particulière.

D’autre part, les experts s’attendent à une utilisation du véhicule nettement plus élevée avec le billet à 9 euros.

Les foules sont susceptibles d’augmenter pendant les mois d’été – comme ici à la gare centrale de Hambourg. (Photo : pool de médias DB)

La ruée pourrait également faire apparaître les aspects négatifs des transports publics : relativement peu de véhicules et une situation précaire lorsque des réparations sont nécessaires. Les sociétés de transport régionales tentent de se préparer du mieux qu’elles peuvent.

Le billet à 9 euros arrivera-t-il à coup sûr ?

Le billet à 9 euros a été annoncé, et d’ailleurs toutes les compagnies de transport travaillent à le proposer à partir de juin 2022. Cependant, il manque encore deux choses : la base juridique et le financement. Les 19 et 20 mai 2022, le Bundestag et le Bundesrat veulent approuver les modifications législatives.

Selon les experts, l’approbation de la coopération fédérale-étatique est liée au financement, qui n’a pas encore été clarifié. Pour vous en tant que client, le billet à 9 euros est une fantastique opportunité d’économies. Pour les entreprises de transport public, cependant, l’offre bon marché signifie une baisse des revenus par passager avec au moins les mêmes coûts fixes. Pour que les entreprises ne périssent pas à cause de la campagne de contraventions, elles devraient recevoir des indemnités appropriées.