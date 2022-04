L’avenir est autonome : Bosch parle de technologies et de conduite autonome

Le paradigme de la conduite est en train de changer et Bosch veut être un acteur dominant de ce changement. A ce titre, la marque embarque des voitures équipées de technologies de conduite autonome en extérieur. Netcost-security.fr voulait en savoir plus sur les technologies et les initiatives que Bosch prépare.

Depuis Braga, Nuno Teixeira, directeur de l’ingénierie logicielle chez Bosch, nous explique comment l’entreprise envisage la conduite autonome dans un avenir proche.

Technologies, conduite autonome et capture de talents

Bosch utilise la devise « L’avenir est autonome. Oser (ne pas) conduire » pour prendre l’initiative de présenter ses technologies dans plusieurs villes du pays. Braga, Porto et Guimarães sont les villes où se déroulera l’action « Road2Bosch ». Les communications V2X et les capteurs LiDAR sont au centre de la présentation, et il est possible de voir et de tester leur application sur les véhicules exposés.

Cette campagne fait partie d’un ensemble d’initiatives visant à attirer des talents pour les activités d’ingénierie informatique/logicielle pour la conduite autonome. Bosch dispose de 250 postes vacants pour le centre R&D de Braga.

Nuno Teixeira, directeur de l’ingénierie logicielle chez Bosch, décrit les technologies développées par le géant allemand dans la ville de Braga et l’importance que les nouveaux concepts auront bientôt dans la vie des gens. Pour faire avancer ce nouveau paradigme de conduite, l’entreprise attire des salariés.

https://www.youtube.com/watch?v=DDdaJIBXjXo

Travailler chez Bosch et le défi d’une carrière

L’entreprise compte actuellement 250 postes vacants dans son centre de R&D, qu’elle compte pourvoir d’ici la fin de l’année, et qui visent principalement à recruter des profils spécialisés dans les domaines de l’IT/Software Engineering.

Les profils recherchés par l’entreprise sont axés sur l’application de méthodologies telles que l’apprentissage en profondeur, l’apprentissage automatique, la vision par ordinateur, les logiciels embarqués et l’architecture logicielle, entre autres.

Depuis Braga, Bosch ouvre la voie à la mobilité du futur avec le développement de technologies à impact mondial. Des professionnels hautement qualifiés travaillent dans la conduite autonome, développant des solutions innovantes qui renforcent non seulement la conscience du véhicule, mais aussi la façon dont il perçoit l’environnement qui l’entoure, grâce à des capteurs interconnectés qui communiquent avec tout ce qui l’entoure.