Le programme Nvidia Game Ready Drivers a sept ans alors que la société claque ses concurrents pour "pilotes bêta inférieurs à la moyenne"

La vue d’ensemble : le programme Game Ready Drivers de Nvidia a maintenant sept ans, et la société profite de cette occasion pour critiquer AMD pour offrir un support logiciel relativement moins bon pour ses produits. Les deux sociétés ont passé des années à perfectionner leurs pilotes GPU, donc Intel a beaucoup de rattrapage à faire alors qu’il entre dans ce domaine.

Cette semaine, Nvidia a publié son dernier pilote GeForce Game Ready avec prise en charge du ray tracing dans Chernobylite, des certifications pour les nouveaux moniteurs G-Sync d’Asus et Samsung, ainsi que des optimisations de performances pour Dune : Spice Wars et Vampire : The Masquerade – Bloodhunt, qui sont disponibles en accès anticipé.

Team Green a profité de cette occasion pour célébrer sept ans de développement de pilotes Game Ready. La société vante plus de 150 pilotes de ce type publiés à ce jour avec un support et des optimisations pour plus de 400 jeux. Les pilotes GPU sont un élément crucial de la chaîne technologique qui rend le jeu possible sur PC, et le chef de produit senior de Nvidia, Sean Pelletier, souligne qu’il s’agit d’un effort de développement monumental qui ne cesse de croître chaque année.

Rien qu’en 2021, Nvidia a publié 20 pilotes Game Ready prenant en charge pas moins de 75 titres, ainsi que des moteurs de jeu évolutifs comme Unity et Unreal Engine. Fournir des optimisations pour les nouveaux jeux à temps nécessite un niveau de collaboration approfondi entre les ingénieurs Nvidia et les développeurs de jeux, avec une boucle de rétroaction constante pour les pilotes de pré-version.

Auparavant, Nvidia attendait que la date de lancement d’un jeu soit proche avant de tester de nouveaux pilotes. Ces dernières années, la société est passée à un calendrier de développement qui s’aligne sur celui des jeux afin que le travail sur le support des pilotes soit généralement prêt juste à temps pour le lancement de ces titres. Et le travail d’optimisation se poursuit souvent après la sortie d’un jeu.

Les tests impliquent pas moins de 4 500 configurations différentes d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables, y compris du matériel vieux de dix ans. Nvidia dit effectuer 1 000 tests par jour sur une variété de jeux, avec 1,8 million d’heures de tests enregistrées rien qu’en 2021. Chaque pilote qui réussit le test de Nvidia doit ensuite passer par le processus de certification WHQL de Microsoft qui implique une batterie de plus de 1 300 tests.

Nvidia affirme également qu’il est le seul fabricant de GPU à passer par le processus WHQL avec chaque pilote, prenant un coup pas si subtil à son rival AMD, qui est connu pour avoir publié de nombreux pilotes bêta et avoir une cadence relativement lente pour les versions stables. Nvidia poursuit en expliquant qu’elle ne publie pas « de pilotes bêta de qualité inférieure avec un minimum de tests, sans parler de plusieurs pilotes bêta contradictoires provenant de différentes branches de développement qui prennent en charge différents jeux et produits, ce qui déroute les clients ».

Bien sûr, les remarques ne sont pas complètement injustifiées. Les derniers pilotes GPU d’AMD ont tendance à réinitialiser les paramètres d’overclock du processeur Ryzen et peuvent même activer silencieusement une fonction d’overclock automatique appelée Precision Boost Overdrive. Cependant, Nvidia a publié des pilotes non WHQL dans le passé, parfois avec des résultats tout aussi mauvais. Au crédit de l’entreprise, c’était rapide pour résoudre ces problèmes, alors qu’il faut des jours ou des semaines à Team Red pour trouver une solution aux problèmes flagrants.

En février, AMD a publié une mise à jour de pilote numérotée 22.2.2 pour ses GPU RDNA 1 et RDNA 2, avec des optimisations de performances allant de 10 à 24 % dans certains titres. À l’époque, Terry Makedon, directeur principal de l’équipe d’ingénierie de l’expérience utilisateur d’AMD, c’est noté Cela faisait 20 ans que la société avait commencé à proposer des mises à jour régulières des pilotes.

En attendant, Intel, alimenté par Pat Gelsinger, tente de préparer ses GPU Arc Alchemist pour concurrencer les offres AMD et Nvidia. Comme vous vous en doutez, un obstacle majeur jusqu’à présent a été le support logiciel approprié pour le nouveau matériel. Le succès de ces prochains GPU dépendra beaucoup de la capacité d’Intel à rattraper rapidement ses concurrents dans ce domaine, qui ont tous deux passé de nombreuses années à perfectionner leurs pilotes.