L’industrie des ordinateurs portables met en garde contre d’éventuelles augmentations de prix plus tard cette année

En bref : Maintenant que les prix des cartes graphiques commencent enfin à baisser, les ordinateurs portables suivront-ils la même tendance ? Apparemment non, selon un nouveau rapport. En fait, les appareils pourraient voir leurs points de vente augmenter au cours du second semestre en raison de plusieurs facteurs trop familiers.

DigiTimes Asia (via NotebookCheck) écrit que les blocages de Covid-19 en Chine et l’invasion de l’Ukraine par la Russie ont entraîné une augmentation des coûts de fabrication, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des problèmes logistiques pour les fabricants d’ordinateurs portables. En tant que tels, ils « envisagent d’augmenter leurs prix pour refléter la hausse des coûts logistiques et autres au second semestre 2022 ».

Une augmentation du nombre de cas de Covid-19 à Shenzhen, en Chine, en mars a entraîné la fermeture ou le travail à domicile de toutes les entreprises, à l’exception de celles qui fournissent de la nourriture, du carburant et d’autres produits de première nécessité. Cela comprenait le fournisseur d’Apple Foxconn, bien qu’il ait pu reprendre le travail une semaine plus tard en utilisant un processus de gestion en « boucle fermée » qui voit essentiellement les employés vivre dans les installations pendant le verrouillage.

En avril, des restrictions renouvelées et plus sévères ont été mises en place à Shanghai et à Kunshan, affectant les fabricants qui fournissent Apple, Dell et Tesla.

De plus, l’invasion russe de l’Ukraine a affecté la moitié de la production mondiale de néon et a gonflé les prix de l’énergie.

Tout cela a conduit à des sources de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des ordinateurs portables ODM et OEM avertissant de la hausse des prix des ordinateurs portables au second semestre de l’année. Ironiquement, cela survient peu de temps après que les fabricants d’ordinateurs portables auraient été sur le point de baisser les prix en raison de la baisse de la demande, car une grande partie du monde a repris le travail et la plupart des blocages ont pris fin.

Alors que les ordinateurs portables pourraient bientôt devenir plus chers, les cartes graphiques vont dans la direction opposée. Nous avons récemment appris que les dernières nouveautés de Nvidia et AMD se situent désormais à moins de 12 % de leur PDSF en Europe, et nos propres recherches montrent que les prix des GPU eBay ont de nouveau chuté, d’environ 15 %, au cours des quatre dernières semaines.