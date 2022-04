Twitter a perdu une masse importante d’utilisateurs depuis l’arrivée de Musk

Après plusieurs rumeurs, Elon Musk a fini par racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. Depuis l’annonce de l’achat, qui n’a pas fait l’unanimité, le réseau social perd une masse importante d’utilisateurs.

Twitter a déjà déclaré qu’il analysait les « fluctuations récentes ».

Malgré les nombreuses avancées et déboires, qui indiquaient des ambiguïtés quant à l’intention d’Elon Musk, le multimillionnaire a fini par trouver un accord avec les actionnaires de Twitter et racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars.

Selon Billboard, après cela, le nombre d’abonnés à des comptes comme Katy Perry et Barack Obama a chuté de façon spectaculaire, le premier perdant plus de 200 000 abonnés et le second plus de 300 000. À son tour, Marjorie Taylor Greene a vu son nombre d’abonnés passer de 539 000 à 632 000 après l’achat. En plus de cela, Jair Bolsonaro, autre acteur très associé à la droite, a également réuni près de 90 000 nouveaux followers, après le rachat d’Elon Musk.

Bien qu’il n’ait pas fourni le nombre exact de comptes qui ont été créés ou désactivés après l’annonce par Elon Musk de l’achat du réseau social, Twitter a révélé qu’il examinait « les fluctuations récentes du nombre d’abonnés ».

Bien que nous continuions à prendre des mesures contre les comptes qui enfreignent notre politique anti-spam et qui pourraient affecter le nombre d’abonnés, ces fluctuations semblent être en grande partie le résultat d’une augmentation de la création et de la désactivation de nouveaux comptes.

a déclaré Twitter.

L’analyse menée par la plateforme a conclu que les « fluctuations » sont le résultat de clôtures de comptes de manière « organique ». C’est-à-dire que Twitter élimine constamment les bots et les faux comptes, favorisant une baisse du nombre d’abonnés, cependant, le réseau social a confirmé à NBC News que les baisses récentes n’étaient pas le résultat d’une action de ce type, mais devant des centaines de milliers de Les comptes d’utilisateurs sont volontairement désactivés.

De plus, un porte-parole de Twitter a révélé que les comptes qui connaissaient les fluctuations les plus importantes étaient ceux à forte visibilité.

A lire aussi :