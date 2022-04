Android 13 entre dans la première version bêta avec des commandes multimédias améliorées et plus encore

Pourquoi c’est important : Après deux aperçus pour les développeurs plus tôt cette année, Android 13 entre en version bêta cette semaine. Une étape majeure avant la sortie complète du système d’exploitation plus tard en 2022, la version bêta introduit des fonctionnalités telles qu’un meilleur contrôle des médias et de nouveaux outils de rapport d’erreurs.

Google a annoncé mardi le début de la version bêta pour que les développeurs testent leurs applications sur Android 13 et pour les utilisateurs qui souhaitent avoir un aperçu rapide du prochain système d’exploitation. Les seuls appareils compatibles avec Google confirmés sont ses derniers téléphones Pixel – le Pixel 4 et supérieur. Les utilisateurs peuvent vérifier lesquels de leurs appareils sont compatibles lors de leur inscription à la version bêta.

Afin de prendre en charge Android 13, les développeurs devront s’adapter à un nouveau système qui donne aux utilisateurs un contrôle plus granulaire sur les fichiers multimédias stockés localement auxquels les applications peuvent accéder. Auparavant, les utilisateurs pouvaient simplement accorder à une application l’accès à n’importe quel fichier multimédia, mais désormais, ils peuvent spécifier individuellement l’accès aux images, vidéos ou fichiers audio.

Un autre ajout à la version bêta pour les applications multimédias est une nouvelle API qui devrait acheminer plus intelligemment l’audio des applications vers les appareils. La version bêta introduit également des rapports d’erreurs plus détaillés et plus précis dans Keystore et KeyMint. Cela donnera aux développeurs plus d’outils pour la génération de clés, le chiffrement et la signature.

Le dernier aperçu du développeur Android 13 était fin mars. Ses ajouts comprenaient de multiples améliorations dans le rendu de l’écriture non latine, ainsi qu’un meilleur contrôle sur les applications pouvant envoyer des notifications aux utilisateurs.

Google s’attend à ce que son prochain système d’exploitation atteigne la stabilité en juin, avant une sortie publique plus tard cette année.