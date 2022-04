Apple a publié la version bêta 3 d’iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, macOS 12.4 et watchOS 8.6

Apple a publié il y a quelques heures une autre version bêta de ses systèmes d’exploitation iOS 15.5, iPadOS 15.5, tvOS 15.5, macOS 12.4 et watchOS 8.6. Ces versions, disponibles pour les programmeurs, n’apportent pas de grandes nouveautés visibles pour l’utilisateur, ce sont avant tout des ajustements de sécurité et l’un ou l’autre ajustement géographique.

Après la sortie de la bêta 2 il y a une semaine, voici le résumé de l’actualité la plus visible.

Quoi de neuf dans cette nouvelle version ?

iOS 15.5 inclut des modifications mineures. Cependant, il y a eu des mises à jour notables de l’application Wallet, d’Apple Cash, de HomePod et de l’App Store.

La nouvelle version iOS 15.5 beta 3 est disponible pour les développeurs via une mise à jour OTA dans l’application Paramètres. Les utilisateurs de developer.apple.com auront également ces versions disponibles en téléchargement.

Voici les détails sur les nouveautés d’iOS 15.5 jusqu’à présent :

Modifications et fonctionnalités de la bêta 1 : Mises à jour de l’application Wallet et nouvelle fonctionnalité HomePod pratique iOS 15.5 inclut la prise en charge des applications avec achats externes2 :

Modifications et fonctionnalités de la bêta 2 : Intégration des entités Bancomat et Bancontact dans Apple Pay Renommer fourni dans iTunes Pass dans l’application Wallet

Modifications et fonctionnalités de la bêta 3 : Le système bloquera désormais les « Lieux sensibles » pour les souvenirs dans l’application Photos.



Pour l’instant, il n’y a rien de plus pertinent dans cette version. De plus, dans les autres systèmes d’exploitation, il n’y a pas eu de grandes avancées. Il y aura certainement des corrections et des ajustements afin de rendre iOS 15.5 sûr et complet.

Apple prévoit déjà d’arriver dans la version bêta d’iOS 16 qui sera présentée lors de l’événement WWDC en juin.

Apple semble aligner son logiciel sur les différents appareils sur un cadre de mise à jour fixe. En plus des systèmes d’exploitation, la marque a également mis à jour le firmware des AirTags vers la version 1A301. Cela fait quelques mois que je n’en ai plus fait. Il a également publié une mise à jour du micrologiciel pour les batteries MagSafe il y a quelques jours. Également mis à jour le firmware de l’écran Studio Display maintenant.

Ainsi, en plus de l’iPhone, de l’iPad, de l’Apple TV, du HomePod, de l’Apple Watch, tous les autres appareils sont également mis à jour avec de nouvelles versions. On verra peut-être bientôt pour les AirPods.