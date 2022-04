MSI parvient à prendre la mémoire DDR5 pour atteindre 10004 MT/s overclocké

De temps en temps, des résultats surprenants sont publiés que l’équipement technologique peut atteindre. Et le dernier vient des mains de MSI, où leur équipe d’overclocking a réussi à prendre une mémoire DDR5 pour atteindre 10004 MT/s.

Cet exploit est désormais considéré comme un jalon incroyable dans ces appareils, et montre la puissance que les mémoires DDR5 pourront offrir aux utilisateurs.

MSI porte la mémoire DDR5 à 10004 MT/s overclockée

Ce mardi (26), la société taïwanaise MSI Gaming a partagé sur son compte Twitter officiel l’exploit réalisé par son équipe d’overclocking en prenant une mémoire DDR5 pour atteindre un incroyable 10004 MT/s (MegaTransfer par seconde).

Le résultat a été obtenu grâce aux mémoires FURY Beast DDR5 de Kingston et à une carte mère MSI MEG Z690 UNIFY-X. Le système comportait également un processeur Intel Core i9-12900KS, limité à un fonctionnement avec seulement 4 cœurs et 425 MHz. De son côté, la mémoire DDR5 tournait à 5001,8 MHz avec un timing élevé (72-126-126-126-127-2), ce qui permettait d’atteindre 10004 MT/s.

Cette réalisation montre comment la technologie DDR5 va changer et apporter des avantages aux prochaines machines. Les modules de ces nouvelles mémoires devraient bientôt arriver sur le marché, bien qu’à des prix plus élevés que ceux de la DDR4 actuelle. Les puces sont encore en cours de développement et on estime qu’au cours des prochaines années, des modules de mémoire pouvant atteindre 12 000 MT/s sortiront de l’usine.

