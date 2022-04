Pazu Spotify Music Converter: Convertisseur de flux audio en MP3

Pazu Spotify Music Converter est un logiciel qui convertit les pistes en ligne du service de streaming audio en MP3 et autres formats. On peut dire que Spotify est un véritable divertissement, mais tout n’est pas parfait.

Ainsi, ce logiciel entre en scène : en travaillant avec des comptes gratuits et premium, les utilisateurs pourront écouter des morceaux de musique, des albums et des listes de lecture à tout moment, n’importe où et sans aucune connexion Internet.

Pazu Spotify Music Converter : Convertisseur de flux en MP3 ? Qu’est-ce que c’est?

Donc, s’il n’est pas le meilleur, Pazu Spotify Music Converter sera sûrement parmi les meilleurs logiciels en tant que convertisseur de musique Spotify directement en MP3 et autres formats.

Par conséquent, disponible pour les utilisateurs Windows et Mac, le grand avantage de cette application réside dans le fait que l’utilisateur peut profiter de la musique dans n’importe quelle situation où Internet n’est pas accessible, tant que c’est pour son propre usage de l’utilisateur. .

Brièvement, nous pouvons souligner les principaux avantages offerts par le logiciel :

Il n’est pas nécessaire d’installer l’application Spotify sur l’appareil sur lequel cette application est installée,

Les chansons et les listes de lecture peuvent être téléchargées, même pour ceux qui ont un compte gratuit.

La qualité de la musique est téléchargée comme l’original, y compris ID3 et les balises méta.

Principales caractéristiques de Pazu Spotify Music Converter

Au préalable, nous pouvons souligner environ 5 points clés qui rendent ce logiciel aussi puissant que polyvalent.

En fait, tout utilisateur ressentira la flexibilité du téléchargement depuis Spotify à bien des égards. Sans aucun doute, cela peut être un atout pour ceux qui n’ont pas toujours une connexion Internet disponible.

Désormais, on liste les 5 avantages :

Lecteur Web Spotify intégré

À l’avance, le logiciel a prédit la possibilité qu’un utilisateur n’ait pas installé Spotify sur le PC et, avec cela, il dispose d’un navigateur Web intégré qui inclut la fonction d’un lecteur multimédia.

De toute évidence, il n’est plus nécessaire de se connecter à un compte Spotify car nous pouvons lire directement la musique Spotify dans le navigateur Web intégré.

Télécharger en haute qualité

Principalement, les chansons peuvent être téléchargées et converties en WAV, MP3 ou FLAC avec un débit binaire de 320 Kbps, c’est-à-dire que les chansons conservent leur qualité audio d’origine.

Informations sur les métadonnées d’origine et les balises ID3

À première vue, Pazu Spotify Music Converter parvient à conserver toutes les balises META et les informations des balises ID3 après le téléchargement et la conversion.

Ainsi, cette possibilité vous permettra d’organiser et de commander la musique en fonction de la balise méta et de l’ID3. Détails inclus comme :

Détails de l’album,

Titre,

Artiste,

Le sexe,

An,

etc.,

Formats audio courants

Cependant, malgré tous les avantages énumérés jusqu’à présent, ce convertisseur permet aux utilisateurs de télécharger et de convertir de la musique dans les formats audio les plus courants disponibles.

En ce sens, nous pourrons convertir la musique Spotify en M4A, MP3, WAV, FLAC, AAC et de nombreux autres formats audio.

Comment fonctionne Pazu Spotify Music Converter ?

De toute évidence, la marque n’a rien laissé entre les mains des autres. Sur le site Web du programmeur, nous pouvons trouver trois tutoriels, sous forme de guide, qui nous montrent clairement comment travailler avec le programme, très complet :

Nous laissons la réservation pour le fait que les guides sont en anglais.

Conclusion

Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient écouter Spotify que s’ils avaient un compte Spotify et une connexion Internet. Pazu Spotify Music Converter déchire le protocole car les utilisateurs peuvent désormais télécharger des chansons Spotify pour les écouter à tout moment.

Cependant, il est devenu facile d’organiser la musique puisque toutes les chansons téléchargées conservent toutes les balises méta et les données ID3, où elles sont incluses et même les œuvres d’art sont conservées intactes.

Cependant, nous vous avertissons que ces applications existent et doivent être utilisées pour le propre usage de l’utilisateur qui possède le compte de service de streaming audio. Selon les promoteurs de l’application, l’utilisation ne doit comporter aucune distribution, modification, présentation, réalisation, publication, licence, création d’œuvres dérivées, mise en vente ou autres sous peine de contrefaçon légalement associée. A part ça, c’est une excellente option.