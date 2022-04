DJI suspend ses ventes en Russie et en Ukraine pour empêcher l’utilisation de ses drones au combat

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Le géant des drones DJI a suspendu ses ventes en Russie et en Ukraine suite à des informations selon lesquelles les troupes russes utilisent ses produits pour piloter des missiles. La société affirme que cette décision n’est pas une déclaration sur un pays « mais une déclaration sur nos principes ».

Reuters rapporte que DJI est devenue la première grande entreprise chinoise à retirer ses produits de Russie. La société de covoiturage Didi Global avait annoncé qu’elle se retirait de la Russie et du Kazakhstan en février, mais a changé d’avis suite aux pressions des utilisateurs de médias sociaux en Chine l’accusant de succomber à la pression américaine.

Un porte-parole de DJI a souligné que, contrairement à la multitude d’entreprises américaines allant d’Apple à Intel, sa décision n’était pas une protestation contre la Russie contre son invasion. « DJI abhorre toute utilisation de nos drones pour causer des dommages, et nous suspendons temporairement les ventes dans ces pays afin de garantir que personne n’utilise nos drones au combat », a déclaré un porte-parole à Reuters.

En 21 jours de guerre, les troupes russes ont déjà tué 100 enfants ukrainiens. ils utilisent des produits DJI pour diriger leur missile. @DJIGlobal Êtes-vous sûr de vouloir être un partenaire dans ces meurtres ? Bloquez vos produits qui aident la Russie à tuer les Ukrainiens ! pic.twitter.com/4HJcTXFxoY — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) 16 mars 2022

En mars, le vice-président ukrainien Mykhailo Fedorov a envoyé une lettre suppliant le PDG et fondateur de DJI, Frank Wang, de cesser de vendre des produits à la Russie. Fedorov a déclaré que l’armée russe utilisait une version étendue du programme de détection de drone DJI AeroScope et que les produits DJI étaient utilisés pour tuer des civils.

Le mois dernier, le détaillant d’électronique allemand MediaMarkt a retiré les drones DJI de ses étagères après avoir affirmé que la société chinoise divulguait des données sur les positions militaires ukrainiennes à la Russie, une allégation que DJI a qualifiée de « totalement fausse ».

DJI a déclaré que bien qu’il ait remarqué des images en ligne suggérant que l’armée russe utilisait ses drones, il n’avait pas été en mesure de le confirmer et n’avait aucun contrôle sur l’utilisation de ses produits. La société a récemment publié une déclaration indiquant qu’elle ne vendait pas de drones à usage militaire, et ses distributeurs, revendeurs et autres partenaires commerciaux ont convenu de ne pas vendre ses produits à cette fin ou d’aider à les modifier pour l’armée.