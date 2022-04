L’équipe Microsoft Edge est de retour avec le développement de la chaîne Dev. Comme chaque semaine, nous avons une nouvelle mise à jour et cette fois, nous avons plus de choses à vous dire à ce sujet. Un développement qui suit un rythme effréné et qui montre que Microsoft peut rivaliser.

Salutations, Insiders ! La mise à jour du canal de développement vers la version 102.0.1235.1 est en ligne aujourd’hui ! Josh passe en revue le travail que nous avons fait pour améliorer le navigateur au cours de la semaine dernière sur nos forums Insider. Vous pouvez en savoir plus ici : https://t.co/u7ArMf0HLT pic.twitter.com/9R0jVinATj —Développeur Microsoft Edge (@MSEdgeDev) 26 avril 2022

Microsoft Edge Dev est mis à jour vers la version 102.0.1235.1

Fonctionnalités ajoutées dans Edge

Ajout d’un lien vers d’autres onglets d’appareils dans le menu des actions des onglets.

Activation de la prise en charge d’une stratégie d’administration Chromium pour contrôler si le comportement du moteur javascript. Veuillez noter que les mises à jour de la documentation et les modèles administratifs n’ont peut-être pas encore changé.

Amélioration des performances

Correction d’un problème où tous les onglets plantaient avec le code d’erreur : FACILITY_VISUALCPP/ERROR_PROC_NOT_FOUND.

Correction d’un plantage sur mobile lors de l’envoi de commentaires.

Correction d’un problème de plantage des applications WebView2 lors de la définition des options d’accès au dossier de données utilisateur (problème 2363).

Correction d’un plantage sur Xbox lors de l’utilisation de la recherche par onglets.

Améliorations apportées au comportement

Le nombre de types d’onglets pouvant être mis en veille a été amélioré.

Réduction du nombre d’onglets supprimés en raison de la pression de la mémoire dans certaines situations.

Correction d’un problème où la recherche par onglet ne fonctionnait pas.

Correction d’un problème où l’impression et l’aperçu avant impression ne fonctionnaient parfois pas.

Correction d’un problème où certains moteurs de recherche ne pouvaient pas être supprimés des paramètres.

Atténuation d’un problème où certaines langues ne sont pas disponibles dans la vérification orthographique.

Correction d’un problème où le mode IE ne pouvait pas être activé ou configuré parfois.

Correction d’un problème avec les fenêtres Application Guard bloquant parfois les téléchargements alors qu’ils ne le devraient pas.

Correction d’un problème où les résultats professionnels/scolaires n’apparaissaient pas dans le moteur de recherche lors d’une recherche à partir de la barre d’adresse.

téléphones intelligents Correction d’un problème où les meilleurs sites ne pouvaient pas être modifiés car le bouton de modification était trop difficile à cliquer. Correction d’un problème où la lecture à haute voix ne mettait parfois pas en surbrillance les mots qu’elle devrait ou prononçait des mots qu’elle ne devrait pas. Correction d’un problème où les commandes de lecture à haute voix n’apparaissaient parfois pas dans l’ombre des notifications.



Bogues connus dans cette version