La Russie légalise le marché parallèle pour l’entrée des produits Intel, AMD et Apple dans le pays

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a rapidement provoqué des actions d’autres puissances mondiales. En ce sens, l’une des conséquences les plus importantes a été les diverses sanctions et restrictions que de nombreuses marques ont mises en place contre le pays de Vladimir Poutine.

Cependant, selon les informations désormais publiées, la Russie a autorisé un marché parallèle pour l’entrée de produits de marques telles qu’Intel, AMD et Apple dans le pays, sans passer par des moyens officiels.

La Russie autorise le marché parallèle pour l’entrée de produits technologiques

La guerre en Ukraine a poussé de nombreux pays à dénoncer l’acte de la Russie par de lourdes sanctions. Et de nombreuses marques ont fini par suspendre leur activité, à savoir l’envoi de matériel, au pays de Poutine.

Mais selon les informations, la Russie tente de contourner cette situation et a maintenant décidé de légaliser l’entrée de produits de plusieurs marques importantes, telles qu’Intel, AMD et Apple, via le marché parallèle. De cette manière, les équipements de ces sociétés et d’autres peuvent entrer et être vendus sur le territoire russe, mais par des moyens non officiels. Par conséquent, les équipements des entreprises qui ont suspendu leurs opérations en Russie peuvent désormais continuer à arriver dans les magasins locaux du pays.

Selon les détails, le gouvernement russe a travaillé avec son ministère de l’Industrie et du Commerce afin d’établir une liste de produits qui peuvent ensuite être vendus sur le marché parallèle sans subir de sanctions.

Le secteur automobile, entre autres, peut également entrer par cette voie.

En plus des entreprises du secteur technologique, la liste comprend également plusieurs noms de l’industrie automobile, tels que Bentley, Cadillac, Chevrolet et Chrysler, ainsi que des pièces de fabricants tels que Michelin et Goodyear. Il existe également d’autres produits, tels que des téléviseurs, des consoles, des accessoires et des équipements pour les secteurs minier, agricole et électrique, entre autres.

Cependant, s’ils peuvent toujours avoir accès à ces biens, les citoyens russes doivent les trouver à des prix supérieurs à la normale. Le marché parallèle n’offre pas non plus de garanties ni de possibilité de retour aux consommateurs.