Le cloud, Office, Windows et Xbox tirent les résultats de Microsoft

Le géant de Redmond a annoncé hier ses résultats du troisième trimestre de son exercice et… il continue de battre des records. Malgré tous les revers, l’entreprise affiche une fois de plus d’incroyables résultats à deux chiffres. Ses revenus s’élevaient à 49,4 milliards de dollars tandis que son bénéfice net était de 16,7 milliards.

Cela représente une augmentation des revenus de 18 % alors que le bénéfice de l’entreprise a augmenté de 8 % par rapport à la même période l’an dernier. Ces chiffres ont été tirés par le cloud, avec une augmentation de 29 % des revenus et Microsoft Cloud avec 32 %.

Microsoft continue de balayer ses comptes trimestriels

Il y avait tout lieu de soupçonner que Microsoft continuerait de sourire ce trimestre. Bien que le secteur des ordinateurs personnels ait commencé à décliner depuis son apogée en raison de la pandémie. La réalité est que la chute des ventes de Chromebooks a été beaucoup plus importante et a causé cette chute. Pendant ce temps, Xbox vient d’afficher ses meilleures ventes en 11 ans, dépassant de loin la PS5 relativement limitée.

Windows et Xbox se développent à un rythme incroyable

Bien sûr, Microsoft affirme que son activité de « plus d’informatique personnelle »qui comprend Windows et Xbox, a augmenté de 11 % pour atteindre 14,5 milliards de dollars au troisième trimestre, et que le « Croissance des revenus OEM Windows »qui devrait inclure le prix que les fabricants paient pour installer Windows 11 sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau achetés, a spécifiquement augmenté de 11 %. « Les entreprises adoptent [Windows 11] à un rythme plus rapide que n’importe quelle version précédente »Satya Nadella a déclaré lors de l’appel des résultats.

Les revenus du matériel Xbox ont augmenté de 14 %, les revenus du contenu et des services Xbox ayant augmenté de 4 %. « porté par la croissance des abonnements Xbox Game Pass et des titres propriétaires », pour une augmentation globale de 6 % des revenus des jeux, à 3,74 milliards de dollars. Nadella s’est également vantée de la part de marché du jeu lors de l’appel aux résultats, affirmant que 10 millions de personnes ont diffusé des jeux en streaming à partir du cloud de Microsoft, l’un des premiers chiffres précis que nous ayons eu sur la popularité du jeu sur le cloud, comme Google Stadia ne le fait pas. ne partagez pas les numéros et les numéros GeForce Now de Nvidia incluent toute personne qui a utilisé son essai gratuit.

Les abonnés Xbox Game Pass ont également joué 45% de plus au cours des douze derniers mois, a déclaré Nadella, ce qui est « des milliards d’heures » tout au long de l’année.

La productivité au bureau continue de payer mois après mois

Nous étions également impatients de voir si les grandes activités Office et cloud de Microsoft étaient également toujours roses alors que certains employés retournaient dans des bureaux physiques, et la réponse est définitivement oui : 17 % de croissance des revenus dans le segment « Productivité et processus métier » ce trimestre, avec Office en hausse de 12% et 11% dans les divisions entreprises et consommateurs, respectivement. Office 365 compte désormais 58,4 millions d’abonnés grand public, soit une augmentation de 2 millions par rapport au trimestre précédent et de 8 millions par rapport à la même période l’an dernier. Les revenus du « cloud intelligent » ont augmenté de 26 % dans l’ensemble, pour atteindre 19,1 milliards de dollars.

LinkedIn et Surface restent à deux chiffres

Et LinkedIn continue de connaître une croissance spectaculaire, en hausse de 34 % ce trimestre, après une croissance de 37 %, 42 % et 46 % respectivement au cours des trois trimestres précédents. Il semble que l’acquisition de LinkedIn ait été un succès.

Les appareils Surface de Microsoft semblent également bien se porter avec une augmentation de 13 % des revenus, après que ses revenus aient augmenté de 8 % au dernier trimestre (surprenant car la société avait précédemment mis en garde contre une baisse). L’année 2022 marque le 10e anniversaire de Microsoft Surface, et nous nous attendons à ce que l’entreprise ait plus dans sa manche que le terne Surface Laptop SE et l’appareil photo le plus cher de Microsoft.