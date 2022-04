Le gestionnaire de tâches s’adaptera à la couleur d’accentuation de Windows 11

La Bonne Paye, Jeu de societe pour la famille, Jeu de plateau, Version francaise

Avec ce jeu de société incontournable, La Bonne Paye, à vous la belle vie si vous gérez bien votre argent ! Principe du jeu : Déplacez vous sur le plateau. Chaque jour du mois, il y a quelque chose à faire : Courrier, Acquisition, Evènement. Gagnez le plus d'argent pour remporter la partie. 2 à 6 joueurs. Temps de la partie : 45 minutes. Âge recommandé : à partir de 8 ans. Accessoires inclus : plateau de jeu, 6 pions, 23 cartes Aquisition, 16 cartes Prêt, 50 cartes Courrier, 23 cartes Evènement, 6 livrets d'épargne, 1 carte A faire le jour de paye, 1 liasse de billet "La Bonne Paye", 1 dé et les règles du jeu en français. Aucune pile n'est nécessaire. Vous aimez les jeux de société et partager un moment en famille ou entre amis ? La Bonne Paye est le jeu parfait à offrir en cadeau pour les enfants, filles et garçons de 8 ans, 9 ans, 10 ans et plus. Valeur éducative : apprendre, partager, s'amuser.