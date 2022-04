Jeff Bezos, l’éternel rival d’Elon Musk, a déjà commenté le rachat de Twitter

Le rachat de Twitter par Elon Musk a créé un malaise dans de nombreux domaines et a déclenché la sonnette d’alarme. Beaucoup considèrent que cette action de l’homme fort de Tesla a des intentions peu claires et qu’il veut contrôler ce qui est publié sur le réseau social.

Bien sûr, beaucoup se sont déjà manifestés pour présenter leurs doutes et leurs questions, centrés sur ce métier. L’un d’eux, Jeff Bezos, s’est tourné vers Twitter pour donner son avis et laisser 2 questions qui pourraient mettre en péril les affaires d’Elon Musk et de Twitter.

Bien qu’ils ne soient pas des ennemis jurés, Elon Musk et Jeff Bezos sont depuis longtemps rivaux. Cette relation trouble se resserre ces dernières années, avec des entreprises qui se superposent et finissent par mettre face à face ces deux magnats.

Avec la certitude que l’accord pour l’achat de Twitter se poursuivra, Jeff Bezos est devenu public laisser quelques questions. Il a utilisé une autre publication faite par un utilisateur du réseau social et qui associait l’achat de Twitter à la Chine et les affaires d’Elon Musk avec ce pays.

Question interessante. Le gouvernement chinois vient-il de gagner un peu d’influence sur la place de la ville ? https://t.co/jTiEnabP6T —Jeff Bezos (@JeffBezos) 25 avril 2022

Bien qu’il ne le signale pas clairement, il est très clair ce que Jeff Bezos veut faire voir à ses followers. On sait qu’Elon Musk ne soutiendra pas directement les 44 milliards de dollars et dépend du financement. La grande question est de savoir son origine et quel poids elle aura sur Twitter par la suite.

Dans des réponses ultérieures, il a fini par atténuer le problème et s’est montré convaincu que le poids de la Chine dans cet achat serait nul. Il a révélé sa confiance en Elon Musk et ses décisions, montrant qu’il était habitué à gérer ces situations complexes.

Mais nous verrons. Musk est extrêmement doué pour naviguer dans ce type de complexité. —Jeff Bezos (@JeffBezos) 26 avril 2022

Elon Musk veut gérer Twitter pour que toute censure disparaisse et qu’il s’agisse d’un réseau sans limites et où chacun peut dire ce qu’il veut. Cela semble être le premier exercice qui a donné la parole à Jeff Bezos sans être critiqué ni bloqué par les accusations qu’il porte.

Les sources de financement d’Elon Musk n’ont jamais été claires, ce qui pourrait alors conditionner ses décisions à l’avenir. Tesla a dû être l’une des garanties données pour que l’accord ait eu lieu et Elon Musk a donc pu acheter Twitter. La question est de savoir dans quelle mesure Jeff Bezos a raison.