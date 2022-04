Android 13 : La première bêta publique de tests avec des actualités de Google est arrivée

Sans surprise, Google a Android 13 dans le pipeline. C’était encore une version où le géant de la recherche commençait à créer ses nouveautés et à jeter les bases de cette nouveauté pour les smartphones.

Cette version a maintenant évolué et Google a enfin annoncé la première bêta publique. Il est toujours axé sur les tests, mais peut être installé plus largement et est abordable. Pourtant, la route vers la version finale est tracée.

Google prépare depuis quelques mois le nouvel Android 13. Le géant de la recherche a des objectifs précis pour ses développements, avec un premier regard plus approfondi qui sera présenté prochainement lors de l’I/O de cette année.

Ainsi, et pour poursuivre les développements, Google a décidé de franchir une nouvelle étape importante dans cette nouvelle version de son système d’exploitation mobile. Vient donc maintenant la première version bêta d’Android 13, pour que les tests se poursuivent.





L’une des grandes nouveautés de cette première version de test publique est axée sur les autorisations d’accès aux fichiers. Si jusqu’à présent tout était basé sur une seule option pour les autorisations, il sera désormais possible de séparer cela en accès aux vidéos, aux images et à l’audio.

Il existe également de nouvelles API qui permettront aux programmeurs de créer des icônes thématiques par applications, un placement rapide des blocs de configuration, la prise en charge des langues par application, l’audio Bluetooth Low Energy (LE) et la prise en charge de MIDI 2.0 sur USB.





Pour l’instant, Google a ouvert Android 13 pour des tests publics, bien que limités. Cela signifie qu’il ne sera possible d’installer cette première version que sur les smartphones Pixel, du 4 aux derniers 6 et 6 Pro.

Les plans de Google montrent clairement qu’Android 13 sera développé et amélioré dans les mois à venir. La version finale est promise, mais n’a pas encore de date de sortie prévue. Tout porte à croire qu’il apparaîtra, comme d’habitude, à la fin de l’été.