TikTok a été installé plus de 3,5 milliards de fois et a été le roi du premier trimestre 2022

Les applications sont un indicateur des tendances d’Internet depuis quelques années maintenant. Selon les services et plateformes les plus utilisés, il est clair ce que l’utilisateur préfère et consomme. Ainsi, au premier trimestre 2022, TikTok a été installé plus de 3,5 milliards de fois. Le monde s’est livré depuis 2018 à cette courte plateforme vidéo.

Dans un rapport de Sensor Tower contenant des données provenant de magasins d’applications, vous pouvez voir où se dirige la planète.

TikTok est le roi des téléchargements

On ne peut nier la popularité croissante de TikTok. Dans un rapport Sensor Tower sur les données de téléchargement de l’App Store pour le premier trimestre 2022, TikTok était l’application la plus téléchargée au monde. Bien que les applications de Meta soient majoritaires dans un TOP 10, elles perdent déjà du terrain face à la plateforme géante d’origine asiatique.

Selon les informations, TikTok a été téléchargé plus de 3,5 milliards de fois au cours du premier trimestre de cette année. Avec ces valeurs, le service est devenu la première application non Meta à atteindre ces chiffres.

App Store est toujours fort, mais Google Play est très fort

Sur l’App Store d’Apple, TikTok a été téléchargé environ 70 millions de fois dans le monde. La plupart de ces téléchargements étaient pour les iPhones et une petite quantité pour les iPads. Bien qu’interdit en Inde depuis juin 2020, le réseau social a connu une croissance de 11% par rapport au trimestre précédent en Asie.

Dans le cas de Google Play, la même application a reçu plus de 110 millions. Malgré ces chiffres, dans le cas du monde Android, le roi n’est pas TikTok, mais Instagram.





L’Europe suit le reste du monde… Mais Telegram a fait un bond !

Si on regarde le TOP mondial des deux plus grands app stores, on voit qu’il s’agit essentiellement de plateformes Meta et TikTok. En regardant le TOP en Europe, nous avons remarqué que les cinq mêmes applications occupaient les premières places.

TikTok et WhatsApp occupent désormais les deux premières positions, tandis qu’Instagram a perdu un point par rapport au dernier trimestre au n ° 4. L’application Telegram a obtenu son meilleur résultat ce trimestre en Europe. Il a réalisé près de 28 millions d’installations. Cela a beaucoup à voir avec le conflit en Ukraine, comme avec les sanctions, Telegram a acquis une grande pertinence en Russie, en Ukraine et en Turquie.

Aux États-Unis, les valeurs mettent également TikTok en grande place, mais YouTube ne décolle pas de la deuxième position. Quant à l’Asie et parce qu’en Chine TikTok a son frère jumeau, Douyin, le tableau est mené par Instagram et Facebook.

En bref, le monde s’est rendu à TikTok et la guerre a amené d’autres acteurs sur le segment de la communication. Telegram peut se démarquer, mais dans le divertissement, TikTok est toujours roi.