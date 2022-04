Les ambitions de Musk sur Twitter reçoivent une première vérification de la réalité, avec l’aimable autorisation de l’UE

Vue d’ensemble : Elon Musk souhaite améliorer Twitter avec un bouton d’édition très attendu, un algorithme transparent, moins de spambots et un environnement plus attrayant pour les personnes qui souhaitent discuter de sujets d’actualité. L’achat de l’entreprise était la partie la plus facile – tenir ses promesses tout en apaisant les régulateurs du monde entier et en maintenant l’entreprise à flot sera un effort monumental.

L’offre d’Elon Musk de rendre Twitter privé bénéficie du soutien unanime du conseil d’administration de Twitter. Maintenant, tout le monde est occupé à débattre de l’avenir de la plate-forme sociale sous la nouvelle direction, de ses motivations derrière cette décision et même de sa sincérité dans la protection de la liberté d’expression. Au-delà de la prise de conscience au niveau du sol que l’un des utilisateurs les plus passionnés (et controversés) de Twitter est l’unique propriétaire de la plate-forme, il existe plusieurs obstacles réglementaires que l’entreprise devra surmonter dans les mois et les années à venir.

Les responsables européens ont déjà jeté leur dévolu sur la prise de contrôle de Twitter. Cela fait suite à une loi provisoire sur les services numériques qui obligera bientôt les géants de la technologie à modérer de manière plus agressive le contenu de leurs plateformes en ligne.

En d’autres termes, la nouvelle législation exigera des entreprises comme Twitter qu’elles veillent à ce que les contenus préjudiciables tels que les menaces, le harcèlement, la pornographie de vengeance et les appels à la violence soient supprimés avant qu’ils n’aient un impact négatif significatif sur les utilisateurs. L’entreprise risque des amendes pouvant aller jusqu’à 6% de son chiffre d’affaires annuel mondial et même une interdiction d’opérer dans l’Union européenne pour non-conformité.

Telles sont les remarques de Thierry Breton, commissaire européen chargé de la surveillance du marché intérieur. Breton a déclaré au Financial Times que l’idée d’Elon Musk de transformer Twitter en « une place publique numérique où les questions vitales pour l’avenir de l’humanité sont débattues » est la bienvenue, mais non sans quelques adaptations. Il a noté que ce ne sont pas les règles de modération assouplies de Musk qui s’appliqueront en Europe, mais plutôt les règles englobées dans la loi sur les services numériques.

Entre-temps, Twitter a verrouillé les mises à jour de produits jusqu’à vendredi pour empêcher des éléments tels que des employés mécontents d’apporter des modifications indésirables au code source. Les 7 000 employés de l’entreprise doivent encore savoir quel rôle ils jouent dans le nouveau Twitter ou s’ils auront n’importe quoi.

Certains pensent qu’un Twitter privé a plus de potentiel pour évoluer de manière positive, ce qui ne pourrait tout simplement pas être fait tout en répondant aux intérêts des actionnaires. D’autres ne sont pas convaincus que ce soit la bonne direction et ont encore du mal à comprendre comment les choses sont passées de Musk devenu un actionnaire passif à être invité au conseil d’administration à proposer d’acheter la société.

Lors d’un zoom arrière, il est toujours difficile de regarder la situation dans son ensemble et de ne pas se demander s’il existe une stratégie sous-jacente à cette folie. L’acquisition prendra environ six mois, et les régulateurs vont faire une visite sur le terrain avec ce qui en sortira. Pendant ce temps, la direction a déclaré aux employés lors d’une réunion générale que leur rémunération en actions allait dans le sens du dodo. Elon Musk n’a pas les meilleurs antécédents en matière de gestion des employés, donc les « Tweeps » sont à juste titre concerné sur ce qui est sur le point d’arriver à l’organisation.

Les experts s’attendent à ce qu’un Twitter privé entraîne un certain niveau d’attrition, même si le PDG Parag Agrawal soutient qu’il n’y aurait pas de licenciements, du moins à court terme. L’entreprise n’a pas pu se développer au-delà d’un certain point et ses problèmes n’ont fait que se multiplier ces dernières années. Il a maintenant un propriétaire singulier qui cherche à en faire la destination principale de chacun pour rester au courant des grands événements en cours.

Néanmoins, la façon dont Musk a structuré l’accord d’acquisition créera une pression importante pour transformer Twitter en une entreprise plus rentable, ce qui remet en question une déclaration récente faite lors d’une présentation TED où il a déclaré qu’il ne se souciait pas de l’économie de l’achat de l’entreprise.

En principe, je ne pense pas que quiconque devrait posséder ou gérer Twitter. Il veut être un bien public au niveau du protocole, pas une entreprise. Résolvant le problème d’être une entreprise cependant, Elon est la solution singulière en laquelle j’ai confiance. Je fais confiance à sa mission d’étendre la lumière de la conscience. — jack⚡️ (@jack) 26 avril 2022

L’ancien PDG et co-fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a déclaré que Musk était la « solution unique en laquelle j’ai confiance » pour corriger les défaillances de l’entreprise. Il note que s’éloigner du modèle publicitaire favorable à Wall Street serait un excellent premier pas pour mieux servir la conversation publique. On ne sait pas encore comment Twitter pourra prospérer sans publicité, d’autant plus que très peu de gens semblent enclins à payer pour un abonnement Twitter Blue pour accéder à des fonctionnalités et avantages supplémentaires.

Une chose est sûre – Twitter a échoué en tant qu’entreprise publique, et maintenant il a une chance de renaître de ses cendres après avoir été incendié par sa tentative d’apaiser les actionnaires. La grande question : un milliardaire comme Musk est-il la bonne personne pour le faire ?

Crédit image : Brett Jordan