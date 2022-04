Xenoblade Chronicles 3 a déjà une date pour Nintendo Switch

C’est l’un des jeux Nintendo les plus attendus du moment : Xenoblade Chronicles 3.

Et il semblerait que ce nouveau jeu de la célèbre série de RPG, ait déjà une date de sortie officielle, selon la marque japonaise. Venez voir quand c’est le cas !

Il y a déjà une date de sortie pour le nouveau jeu de Monolith Soft, Xenoblade Chronicles 3, à venir sur Nintendo Switch. Pour ne pas vous faire attendre plus longtemps, le jeu sortira sur la console principale de Nintendo le 29 juillet.

Il s’agit d’une anticipation car Xenoblade Chronicles 3 était initialement prévu pour septembre 2022, déplaçant sa sortie à près de deux mois plus tôt.

Dans Xenoblade Chronicles 3, les joueurs seront invités à se lancer dans une nouvelle aventure épique qui présente une histoire immersive avec un thème central de la « vie » mais, en même temps, relie les futurs des deux jeux précédents de la série Xenoblade Chronicles.

Préparez-vous à rencontrer les protagonistes Noah et Mio, qui se retrouvent impliqués dans les conflits entre Keves et Agnus. Six soldats des deux nations uniront leurs forces pour découvrir la véritable raison de cet antagonisme et se dirigeront vers Swordsmarch, une terre pénétrée par une épée géante.

La bande-annonce qui vient d’être dévoilée avec la nouvelle date de sortie de Xenoblade Chronicles 3, que vous pouvez visionner ci-dessus, lève le voile sur le voyage du groupe à travers Aionios, un monde naturel vaste et sublime, et révèle de nouveaux détails sur le système de combat :

Combattez jusqu’à sept personnages : Comme dans les précédents jeux Xenoblade Chronicles, le combat commence en affrontant des ennemis directement sur le terrain. Les joueurs peuvent contrôler le groupe de six compagnons de Noah ainsi que des personnages supplémentaires qu’ils rencontreront tout au long de l’aventure. Chaque personnage a un rôle précis dans le combat, ce qui donne lieu à différentes stratégies.

Changement de classe : Noah est un épéiste spécialisé dans les attaques à courte portée, tandis que Mio est un Zephyr qui attire l’attention de l’ennemi tout en esquivant ses attaques. Chaque personnage a sa propre classe avec des forces spécifiques. Au fur et à mesure de leur progression dans l’aventure, les joueurs pourront changer de classe de personnage et ainsi créer un groupe personnalisé.

Nouveau système Interlink : Une fois certaines conditions remplies pendant le combat, chacune des paires – Noah et Mio, Lanz et Sena, et Eunie et Taion – peut être combinée et adopter une forme géante appelée « Ouroboros ». Chaque Ouroboros a ses propres mouvements puissants et choisir le bon moment pour se transformer pourrait être la clé de la victoire.

Une édition collector de ce fantastique RPG, qui comprend une couverture illustrée par Masatsugu Saito, un livre à couverture rigide de plus de 250 pages avec des illustrations conceptuelles en couleur et un étui en métal pour cartes de jeu, sera disponible exclusivement sur My Nintendo Store.

Xenoblade Chronicles 3 sortira le 29 juillet.