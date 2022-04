La PSP arrête un homme qui a utilisé des boîtiers d’ordinateur pour des escroqueries

Selon PSP de Loures, un homme a été arrêté parce qu’il a utilisé des boîtiers d’ordinateurs pour escroquer des gens.

Dans le monde des « arnaques » et des « fraudes », il y a un peu de tout. Les histoires sont souvent bizarres et il y a des idées de fraude qui peuvent même être considérées comme du génie. Apprenez à connaître l’arnaque qui a circulé et qui avait des boîtiers d’ordinateurs comme « produit ».

PSP a révélé que l’enquête durait depuis 2020

La police a interpellé, à Loures, un homme qui vendait des boîtiers d’ordinateurs portables comme s’ils étaient en bon état. Selon les informations de la PSP, l’individu utilisait la fraude comme mode de vie et travaillait du nord au sud du Portugal.

La PSP a également révélé que l’enquête était en cours depuis 2020, l’arrestation de l’homme ayant eu lieu le 21 février. Selon JN, en début d’année, une plainte pénale a été déposée au commissariat de la PSP de Loures, « où le plaignant s’est rendu compte que, alors qu’il se trouvait sur le parking près d’un centre commercial, il avait été approché par un homme, qui, titulaire d’une carte d’une société vendant des appareils électriques, lui a proposé une offre qu’il ne pouvait refuser pour l’achat d’un ordinateur portable ».

Ce n’est qu’à son domicile que la victime a découvert qu’il avait acheté « un équipement inutile, car il ne contient aucun moyen électronique, car il ne s’agissait que d’une carcasse et pour laquelle il avait payé une grosse somme ».

Le PSP déclare que, grâce à l’enquête et aux démarches ultérieures, « il a été possible d’identifier l’auteur du crime signalé, ainsi que de lui imputer la pratique d’au moins 16 autres escroqueries identiques du nord au sud du territoire national ».

Au domicile du suspect, plusieurs documents liés à la pratique de la fraude ont été saisis et un mandat d’arrêt a été exécuté. Entendu au Tribunal Judiciaire de la Région Lisbonne Nord – Loures Nucleus, il était obligé de se présenter deux fois par semaine.