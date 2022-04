Google Assistant en route vers la Samsung Galaxy Watch 4 [vídeo]

La nouvelle Samsung Galaxy Watch 4 est la dernière smartwatch publiée par Samsung et la première à arriver sur le marché avec Wear OS. En fait, c’était déjà posté l’année dernière, mais la nouvelle semble continuer d’arriver.

Dans une vidéo officielle, la présence de Google Assistant est visible.

Google Assistant en route vers la Samsung Galaxy Watch 4

L’assistant Google est prêt à venir sur la Samsung Galaxy Watch 4 depuis un certain temps déjà, selon certaines rumeurs. De plus, une mise à jour logicielle dans le passé avait déjà laissé quelques indices dans ce sens.

Cependant, avant toute mise à jour, une vidéo promotionnelle mise à disposition sur la chaîne YouTube de Samsung Espagne pour révéler la disponibilité de Google Pay sur la montre, révèle également l’assistant. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs pourront activer la commande vocale « Hey Google » pour faciliter l’accès à l’assistant virtuel de Google.

Dans l’annonce, initialement partagée sur Reddit, puisque sur la chaîne YouTube de Samsung la vidéo apparaît comme non répertoriée, il est possible de voir un homme s’apprêtant à quitter la maison qui active sa Galaxy Watch 4 avec commande vocale « Hey Google » et demande de la musique à écouter via YouTube Music.

Dans cette courte vidéo publicitaire, l’objectif est cependant de montrer les fonctionnalités associées à Google Pay, le service de paiement.

Il n’y a aucune prédiction quant à la sortie d’une prochaine mise à jour et apportera ces fonctionnalités à ce qui est l’une des montres intelligentes les plus complètes du marché.

Google n’a pas voulu évoquer cette possibilité, précisant même qu’il n’a rien à partager pour le moment.

On rappelle que les smartwatches de génération Watch 4 disposent déjà du système d’exploitation de Google, Wear OS, développé conjointement entre les deux sociétés.