Les tumeurs pourraient être détectées grâce à une lumière spéciale

Scientifiques, médecins et chercheurs sont constamment à la recherche de nouvelles méthodes pour faciliter la détection et le traitement des tumeurs et des cancers. Par conséquent, une nouvelle technologie s’est avérée efficace pour détecter ces masses cancéreuses, grâce à une lumière spéciale.

En plus d’être viable, la technologie pourrait être disponible à très faible coût.

Un type de lumière couramment observé dans les expériences astrophysiques et les réacteurs nucléaires pourrait en fait, et selon Science News, être appliqué à la détection des cancers. Dans un essai clinique, un prototype d’appareil d’imagerie qui utilise cette lumière généralement bleutée appelée rayonnement Cerenkov a réussi à capturer la présence de tumeurs.

Ce rayonnement, également connu sous le nom d’imagerie par luminescence Cherenkov (CLI), est généré par des particules à grande vitesse qui se déplacent plus rapidement que la lumière, dans des matériaux tels que les tissus humains. Bien que rien ne soit plus rapide que la lumière dans le vide, à travers certains matériaux, la lumière se propage plus lentement. Ainsi avec le rayonnement Cerenkov, les particules libérées par les traceurs font vibrer et relaxer le tissu cible afin d’émettre de la lumière. Ceci, à son tour, est capturé par une caméra.

Cerenkov pourrait être un atout dans les premiers tests de détection des tumeurs

Selon Magdalena Skubal, chercheuse sur le cancer au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, par rapport aux analyses de tumeurs standard, les images de lumière Cerenkov ont été jugées « acceptables » ou mieux pour 90 % des patients.

Dans ce qui était le plus grand essai clinique de ce type à ce jour, mené entre mai 2018 et mars 2020, 96 participants ont subi Cerenkov ainsi qu’une imagerie standard telle que la tomodensitométrie (CAT). Selon les chercheurs impliqués, Cerenkov a détecté tous les déclencheurs et pourrait être une arme plus polyvalente par rapport aux examens standard pour détecter les tumeurs.

Bien que les images résultant de Cerenkov ne soient pas aussi précises que celles capturées par des scans standard, selon Edwin Pratt du Memorial Sloan Kettering Cancer Center, la technologie pourrait être utilisée pour des tests de diagnostic précoces ou pour évaluer la taille des tumeurs traitées. C’est-à-dire « un moyen rapide et facile de voir si quelque chose ne va pas » et si « une enquête plus approfondie est nécessaire ».

Les résultats de l’étude ont été publiés dans Nature Biomedical Engineering.

