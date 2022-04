POCO présente le nouveau smartphone de jeu POCO F4 GT et une smartwatch

POCO vient de présenter deux nouveaux produits qui répondent à des besoins différents. POCO F4 GT est un smartphone de jeu, avec des déclencheurs pour un meilleur gameplay. POCO Watch est une smartwatch avec écran AMOLED, GPS et autonomie de deux semaines.

Venez découvrir ces nouveautés en détail.

POCO F4 GT, le smartphone de jeu

POCO F4 GT est un nouveau smartphone Android avec MIUI 13 développé par Xiaomi. Il s’agit d’un modèle conçu pour le segment des jeux, avec plusieurs caractéristiques particulières, telles que des déclencheurs sur le côté, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux de réponse tactile de 480 Hz.

Son processeur est un Snapdragon 8 Gen 1, qui garantit d’excellentes performances et prend également en charge le réseau 5G. Le POCO F4 GT dispose d’un écran AMOLED de 6,67″ avec une résolution FullHD+.

La batterie a une capacité de 4700 mAh et est livrée avec une technologie de charge rapide de 120 W. Cela signifie qu’il se recharge de 0 % à 100 % en moins de 20 minutes.

Pour éviter les problèmes de surchauffe, le smartphone est doté de la technologie LiquidCool 3.0.

Le module de caméra arrière se compose de trois capteurs. Le principal est de 64 MP (Sony IMX686), il y a un ultra grand angle de 8 MP et un troisième de 2 MP pour la capture de photos macro. Ce module caméra dispose également d’un capteur de scintillement, pour éliminer tout tremblement pouvant survenir lors de l’appui sur l’obturateur. La caméra frontale est de 20 MP (Sony IMX596).

Le POCO F4 GT est disponible en gris, noir et jaune, avec un design audacieux et des LED RVB positionnées sur le module caméra qui interagiront avec certaines notifications et jeux.

Le smartphone sera disponible en versions 8 Go + 128 Go et 8 Go + 256 Go, avec un prix de lancement de 499 € et 599 €, respectivement, à partir du 28 avril.

POCO F4 GT

Montre POCO

En plus du smartphone de jeu, POCO a également annoncé une smartwatch. Ce sera votre première montre connectée capable de suivre plus de 100 modes sportifs. L’écran AMOLED de la POCO Watch mesure 16″.

POCO Watch intègre le GPS, l’une des spécifications les plus recherchées par les utilisateurs. Il dispose également d’un capteur pour surveiller la fréquence cardiaque et l’oxygène sanguin (SpO2).

En termes d’autonomie, la marque parle de 14 jours, ce qui n’est qu’une valeur indicative et dépendra beaucoup du type d’utilisation.

A noter également qu’il est étanche, 5ATM, et donc adapté aux sports comme la natation.

Disponible en noir et bleu, la POCO Watch sera au prix de 79€, et sera également disponible le 28 avril.

Montre POCO