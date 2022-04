Ubisoft a désactivé la fonctionnalité en ligne dans 90 jeux, certains contenus achetés sont désormais inaccessibles

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Ubisoft a annoncé la fermeture des services en ligne pour 90 de ses anciens jeux sur plusieurs plates-formes différentes, notamment Anno 1404, Far Cry Blood Dragon, Ghost Recon, Rainbow Six Vegas et plusieurs jeux Just Dance. Toute personne ayant acheté du contenu à débloquer pour ces titres ne peut plus y accéder sur PC.

Ubisoft note que les actualités du jeu et les statistiques des joueurs pour les jeux répertoriés ont également été désactivées. De plus, tous ceux qui ont utilisé les services Ubisoft Connect constateront que les unités et les défis sont désormais désactivés, ce qui signifie que les joueurs ne pourront plus gagner d’unités en complétant des défis.

C’est une mauvaise nouvelle pour tous ceux qui ont acheté « ULC » (Unlockable Content), comme des cartes et des skins pour les jeux. Ubisoft a déclaré qu’en plus de ceux-ci étant désactivés, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être déverrouillés, ULC sur le PC ne serait plus disponible même s’il avait été acheté précédemment. Cependant, les propriétaires pourront toujours y accéder sur la console, à moins qu’ils ne réinitialisent leurs fichiers de sauvegarde de jeu.

Jeu Plateformes L’armée américaine Xbox 360 Annon 1404 PC Ann en ligne PC Assassin’s creed 2 PC | MAC | iOS | En direct Assassin’s Creed : Fraternité En direct Assassin’s Creed : Souvenir MAC | iOS Assassin’s Creed : Révélations En direct Avatar PC | Playstation 3 | Xbox 360 Au-delà du Bien et du Mal Playstation 3 | Xbox 360 Anges flamboyants 2 PC | Xbox 360 Call of Juarez 2: lié dans le sang PC | Playstation 3 | Xbox 360 L’Appel de Juarez 3 : Le Cartel PC | Playstation 3 | Xbox 360 Conducteur : San Francisco En direct Connexions sportives ESPN WiiU En être loin PC Far Cry 2 PC Far Cry Blood Dragon PC | Playstation 3 | Xbox 360 Origines du flash-back PC Reconnaissance fantôme PC Ghost Recon Advanced Warfighter 2 PC | Playstation 3 | Xbox 360 HAWX PC HAWX 2 PC | Playstation 3 | Xbox 360 | En direct Brume Playstation 3 Héros de la puissance et de la magie 5 PC Je suis vivant PC | Playstation 3 | Xbox 360 Just Dance 3 Xbox 360 Just Dance 3 plus grands succès Xbox 360 Just Dance 3 Enfants Xbox 360 | Wii | WiiU Just Dance 4 Playstation 3 | Xbox 360 | WiiU Juste danser 2014 Playstation 3 | Playstation 4| Xbox 360 | Xbox One | Wii | WiiU Juste danser 2015 Playstation 3 | Playstation 4 | Xbox 360 | Xbox One | Wii | WiiU Juste danser 2016 Playstation 3 | Xbox 360 | Wii Juste danser 2017 Playstation 3 | Xbox 360 | Wii Juste danser 2018 Playstation 3 | Xbox 360 | Wii Just Dance Fête Disney Xbox 360 | Wii Just Dance Disney Fête 2 Xbox 360 Marvel Avengers : Bataille pour la Terre Xbox 360 | WiiU Might & Magic: Clash of Heroes PC Duel de champions puissant et magique PC | Playstation 3 | Xbox 360 Affrontement de puissance et de magie PC Atelier de peinture Might & Magic Showdown PC Might & Magic X : Héritage PC MotionSports Xbox 360 MotionSport Adrénaline Playstation 3 | Xbox 360 Mon club de coach sportif Playstation 3 Héros PowerUp Xbox 360 Prince de Perse, les sables oubliés PC | Playstation 3 | Xbox 360 | En direct PureFootball Playstation 3 | Xbox 360 Lapins Crétins Vivants et Coups de Pied Xbox 360 Les lapins rentrent chez eux Wii Terre des Lapins Crétins WiiU Les lapins voyagent dans le temps Wii Rainbow Six – Bouclier Corbeau PC Verrouillage de Rainbow Six PC | Nintendo GameCube | PlayStation 2 | Xbox Arc-en-ciel Six Vegas PC | Playstation 3 | PlayStation Portable | Xbox 360 Arc-en-ciel Six Vegas 2 PC | Playstation 3 | Xbox 360 | Xbox One Rayman 3 Playstation 3 | Xbox 360 Rayman 3 HD Playstation 3 | Xbox 360 Légendes de Rayman PC Origines de Rayman PC | Playstation 3 | Xbox 360 RUSE MAC | Playstation 3 | Xbox 360 RUSE Bêta PC Scrabble 2007 PC Scrabble 2009 PC Colons 3 PC Colons 4 PC Settlers 6 : L’avènement d’un empire PC Settlers 7 : Chemins vers un royaume PC | MAC Colons : héritage des rois PC Shape Fitness a évolué Xbox 360 Forme vers le haut Xbox One Shaun White fait de la planche à roulettes PC | Playstation 3 | Xbox 360 | En direct Shaun White fait du snowboard PC | Playstation 3 | Xbox 360 | En direct Chasseur silencieux 3 PC Silent Hunter 4 : Missions sous-marines PC Silent Hunter 4 : Les loups du Pacifique PC Chasseur silencieux 5 En direct Schtroumpfs 2 Playstation 3 | Xbox 360 Légendes de Spartacus Playstation 3 | Xbox 360 Liste noire de Splinter Cell WiiU Splinter Cell : Théorie du chaos PC Conviction de cellule éclatée PC | MAC | En direct Splinter Cell : agent double PC | Playstation 3 | Xbox 360 Les aventures de Tintin PC | Playstation 3 | Xbox 360 Fin de guerre de Tom Clancy PC | Playstation 3 | Xbox 360 Coffre de guerre des petits soldats PC | Playstation 4 | Xbox One Compagnon Watch Dogs Android | iOS Monde en conflit PC Votre forme physique a évolué Xbox 360 Votre Forme Fitness Evolved 2012 Xbox 360 Votre Forme Fitness Evolved 2013 WiiU

Certains jeux ne perdent des fonctionnalités en ligne que sur certaines plates-formes, souvent des consoles d’il y a deux générations. Just Dance 2016 à 2018, par exemple, abandonne le support en ligne pour la PlayStation 3, la Xbox 360 et la Wii, mais il reste sur la Xbox One, la PlayStation 4 et la Wii U.

Toutes les fonctionnalités et fonctionnalités hors ligne des jeux resteront inchangées.

Les titres plus anciens voient leur support en ligne abandonné tout le temps, mais généralement pas autant à la fois, et perdre des DLC payants va toujours piquer, même si vous jouez rarement aux jeux en question. Ubisoft n’a jamais motivé sa décision.

La semaine dernière, des rapports ont révélé qu’Ubisoft attirait l’attention des sociétés de capital-investissement Blackstone Inc, KKR & Co et d’autres. Il n’est pas clair si cela est lié de quelque manière que ce soit à la fermeture des services en ligne des 90 jeux.