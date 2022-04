Parce que Mastodon n’est pas tout à fait prêt à remplacer Twitter

Elon Musk est le nouveau patron de Twitter et tout le monde n’est pas content. Depuis quelques heures, le réseau social de microblogging se partage entre ceux qui regardent la nouvelle acquisition avec curiosité et ceux qui ont saisi le ballon pour décider de quitter une plateforme qu’ils considèrent désormais comme terminée. Mais quelles sont les alternatives à Twitter ? L’un des plus cités est Mastodon, un réseau social décentralisé né il y a plusieurs années qui depuis quelques temps se positionne comme une alternative open source à Twitter. C’est là que beaucoup pensent se déverser, mais cette plateforme est-elle vraiment la meilleure solution ?

Tout d’abord, il est bon d’expliquer comment fonctionne Mastodon. Ce n’est pas un portail sur lequel vit un réseau social, mais plutôt un protocole (ActivityPub) qui permet aux utilisateurs d’ouvrir et d’administrer des sous-réseaux sociaux. Cela se traduit par la présence d’innombrables « instances », c’est-à-dire de petits réseaux sociaux qui vivent au sein de Mastodon et qui souvent (mais pas toujours) sont « fédérés » et peuvent donc interagir entre eux. Imaginez une grande maison commune dans laquelle chaque pièce représente une instance : ici, Mastodon est comme ça.

Dès que vous vous approchez du réseau social, vous devez donc choisir l’instance souhaitée : ce n’est qu’une fois ce choix effectué qu’il sera possible de créer votre propre compte, qui sera donc lié pour toujours à cette « pièce » spécifique. Ces instances sont administrées par les admins qui, contrairement à Twitter, n’appartiennent pas à une entreprise mais sont des utilisateurs ordinaires qui ont décidé d’ouvrir un nouvel espace sur Mastodon et qui établissent « leurs propres politiques d’adhésion, de contenu et de modération ». C’est là qu’intervient le réseau social décentralisé : derrière le réseau d’instances de Mastodon (il en existe des dizaines de milliers), il n’y a pas d’entreprise qui décide comment se déplacer, mais un réseau d’administrateurs. Sinon, Mastodon ressemble beaucoup à Twitter avec ses « Toot » (tweet) et « Reblog » (Retweet), mais avec l’avantage de pouvoir rédiger des posts jusqu’à 500 caractères.

Maintenant, sur le papier, Mastodon apparaît comme le parfait réseau social pour remplacer Twitter : il propose une approche très similaire, il est déconnecté d’un aspect corporate, il n’est pas lié aux milliardaires ou aux actionnaires et il surfe sur cette idée de décentralisation si chère au Web3 et au métaverse. Le problème est que cette situation apparemment idyllique cache en réalité un chaos qui a peu de chances de trouver une solution. Tout d’abord, le moment de l’enregistrement n’est pas acquis : dans les premières secondes, un utilisateur qui ignore tout est invité à choisir parmi des dizaines de milliers d’instances, qui ne peuvent pas toujours interagir entre elles. En Italie, il n’y en a pas beaucoup et le choix tombe souvent sur Mastodon.Uno, qui à ce jour est le plus actif avec 18 000 utilisateurs. Le problème avec cette approche est que toutes les instances ne peuvent pas dialoguer : si nous sommes inscrits dans une instance qui ne communique pas avec l’instance d’un de nos amis (c’est-à-dire qu’elle n’est pas dans la même « Fédération »), elle même pas possible de rechercher son compte.

De même, étant gérées de manière indépendante, les instances ne conservent pas la trace des noms d’utilisateur enregistrés dans les autres instances. Cela signifie que si j’enregistre le nom « marcoparetti » sur Mastodon One, un autre utilisateur est libre de faire de même dans une autre instance. Mais ceux qui arrivent plus tard ne sauront pas qui est le vrai Marco et s’ils me cherchent sur le site ou l’appli ils trouveront plus de résultats. Bref, ça risque de devenir un enfer quand l’utilisateur devrait augmenter. Ce qui est un autre thème : il y a quatre chats sur Mastodon aujourd’hui. En Italie, comme mentionné ci-dessus, la plus grande instance compte 18 000 utilisateurs. La page italienne des médias sociaux indique que « plus de 35 000 utilisateurs actifs dans le monde fédéré italien utilisent Mastodon au moins une fois par mois ». Dans le monde, l’instance la plus populaire compte un peu moins de 700 000 inscrits. Petits nombres et de surcroît dilués dans cette mer infinie d’instances.

Le thème de l’administrateur a ensuite provoqué plusieurs maux de tête pour ceux qui utilisent les médias sociaux pour le travail. Alors que d’un côté on a des plateformes gérées par des milliardaires et des actionnaires, de l’autre il y a un réseau social décentralisé géré par des admins qui le font comme passe-temps. Imaginez que vous êtes un artisan vendant ses propres produits au sein d’une instance Mastodon ; vous construisez un public, commencez à vendre et vos messages atteignent une portée importante. Puis, un jour, l’administrateur de cette instance s’ennuie et la ferme. Vous perdez tout. C’est arrivé aux États-Unis et les utilisateurs ne l’ont pas bien pris, à juste titre.

Enfin, il y a le thème de la modération et de la confidentialité. Plusieurs utilisateurs ont signalé que l’administrateur d’une instance peut lire les messages privés échangés entre utilisateurs d’une même instance ou avec des utilisateurs d’autres instances (sous réserve que l’un des deux appartienne à l’instance administrée). C’est un point également reconnu par la page de support italienne, qui explique que « l’administrateur de chaque instance peut voir tous les messages écrits par ses membres – même les messages directs et ceux définis comme ‘privés’. Si vous n’êtes pas à l’aise pour autoriser quelqu’un d’autre pour voir tous vos messages, vous voudrez peut-être payer les frais d’hébergement pour configurer votre propre instance. » Autrement dit, créez (à vos frais) une instance où vous pouvez enregistrer votre compte, puis fédérez-la avec les instances avec lesquelles vous souhaitez interagir. Pas une approche très conviviale. Il convient de souligner que même les administrateurs de Twitter peuvent potentiellement lire nos messages privés, mais les politiques l’interdisent et ils risquent d’être licenciés. D’un côté vous avez les employés d’une entreprise avec 400 millions d’abonnés, de l’autre un administrateur amateur dans une instance de 100 personnes. A qui faites-vous confiance ?

Bref, sur le papier Mastodon est intéressant, mais en réalité son approche est encore trop confuse et chaotique pour être une alternative valable à Twitter. Malgré cela, certainement au cours des prochains jours de nombreux utilisateurs tenteront de se détacher du réseau social de Musk pour atterrir sur Mastodon : c’est déjà le cas, avec de nouveaux utilisateurs engagés à se moquer de l’acquisition avec leur nouveau profil Mastodon. A terme cependant, ce portail a peu de chances de devenir une alternative pertinente au réseau social des tweets.