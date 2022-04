Attaque informatique visant l’hôpital Garcia de Orta

Le Portugal continue d’être une cible pour les pirates. Le nombre d’attaques subies ces derniers mois montre certaines faiblesses, mais aussi la nécessité de renforcer la sécurité informatique.

Après que l’Ordre des Ingénieurs ait été la cible d’une attaque informatique, c’était maintenant l’hôpital Garcia de Orta.

L’attaque du système informatique de l’hôpital Garcia de Orta affecte le service

La sécurité informatique est une exigence fondamentale pour le bon fonctionnement de tout système d’information. Ces dernières années, de nombreuses menaces ont été détectées qui visent à exploiter les vulnérabilités les plus diverses des systèmes informatiques et, par conséquent, l’accès non autorisé à l’information.

Le système informatique de l’hôpital Garcia de Orta, à Almada, a de nouveau été la cible d’une attaque informatique dans les premières heures de mardi. L’information a été transmise à Renaissance par une source hospitalière. La même source a ajouté que les soins aux patients, à savoir les consultations et les interventions chirurgicales, sont effectués de manière conditionnelle.

En raison de la situation, cet hôpital ne reçoit pas actuellement de patients d’autres hôpitaux.

Les Services Partagés du Ministère de la Santé sont sur place et la Police Judiciaire est déjà au courant de l’affaire.

