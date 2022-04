Les processeurs AMD Ryzen 7000 ne prendront en charge que les mémoires DDR5

Les Ryzen 6000 sont les processeurs de la génération actuelle d’AMD, mais le constructeur américain n’est pas en reste et prépare déjà la prochaine génération de CPU.

Et selon les dernières informations de l’industrie, le prochain AMD Ryzen 7000 ne prendra en charge que la mémoire DDR5. De plus, et comme prévu, les nouveaux processeurs de l’entreprise auront un coût plus élevé pour les consommateurs.

AMD Ryzen 7000 ne prendra en charge que les mémoires DDR5

Selon les données les plus récemment révélées, la prochaine génération de processeurs AMD Ryzen 7000 ne prendra en charge que les mémoires DDR5. De plus, les cartes mères AMD X670 et B650 ne prendront en charge que ce type de mémoire.

C’est peut-être une fonctionnalité qui ne plaira pas à beaucoup d’utilisateurs, car elle rendra également les processeurs plus chers. De plus, c’est un inconvénient par rapport aux processeurs Intel Alder Lake concurrents de 12e génération, qui peuvent utiliser à la fois les mémoires DDR4 et DDR5. Ainsi, dans les produits Intel, l’utilisateur décide s’il veut économiser de l’argent et utiliser les processeurs de dernière génération avec des mémoires DDR4, ou dépenser un peu plus et obtenir les performances maximales que l’équipement permet avec la DDR5.

Pour l’instant, les informations sont encore rares et, à ce titre, on ne sait pas si, par exemple, il y aura un moyen pour que ces nouveaux processeurs AMD deviennent compatibles avec les mémoires DDR4. Mais si l’AMD Ryzen 7000 se limite aux mémoires DDR5, son achat risque de devenir irréalisable pour de nombreux consommateurs, car il implique une dépense supplémentaire.

En plus de ces informations, il y a une indication que le chipset AMD X670 utilisera une conception de chiplet, ce qui signifie qu’il a deux puces, ce qui vous permet de dupliquer rapidement les options de connectivité dans le segment de la carte mère. Il est également connu que ce chipset sera fabriqué par TSMC via un processus de fabrication de 6 nm.