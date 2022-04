Twitter a bloqué la possibilité de modifier le code pour éviter les boycotts des employés

Selon des informations provenant de certaines sources, il s’agit d’une interdiction temporaire pour empêcher les employés de procéder à des boycotts, compte tenu de la réaction peu positive aux nouvelles de Twitter passées entre les mains de Musk.

Après qu’Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars, le réseau social a bloqué toute modification du code, exacerbant le ressentiment que les employés ont envers l’achat par le célèbre entrepreneur. Avec ce verrou, il est difficile d’apporter des modifications non autorisées au sein de la plate-forme. Selon certaines sources anonymes de Bloomberg, il n’est pour l’instant pas possible d’effectuer des mises à jour à moins qu’elles ne soient liées à des produits critiques pour l’entreprise, essentiels au succès d’un marché ou d’une opération commerciale. À l’heure actuelle, la seule personne autorisée à modifier le code Twitter est le vice-président. Selon des informations provenant de certaines sources, il s’agit d’une interdiction temporaire pour empêcher les employés de procéder à des boycotts, compte tenu de la réaction peu positive aux nouvelles de Twitter passées entre les mains de Musk.

Ce qui inquiète les travailleurs de l’entreprise, c’est l’avenir : selon ce que rapporte le New York Times, dans les bureaux californiens de Twitter règne une atmosphère très tendue. Certains employés craignent une délocalisation de la Californie vers le Texas. A ce propos, le PDG de Tesla, SpaceX, Neuralink et The Boring Company avait proposé par le passé via tweet de transformer le siège social de Twitter, situé à San Francisco, en refuge pour sans-abri. De manière générale, plusieurs personnes proches du réseau social parlent d’un sentiment de dépaysement, dû aux inconnues du futur. On ne sait pas encore si et comment la plateforme changera après l’opération coûtant 54,20 $ à Musk par action.

Pour en revenir au bloqueur de changement de code de Twitter, ce n’est pas la première fois que cela se produit. Cela se produit généralement lors de grands événements, tels que le Super Bowl, pour assurer la continuité sur la plate-forme et empêcher l’apparition d’erreurs.