Astuce : Raccourcis dans Android Auto ? Ils sont simples à créer et très utiles pour tout le monde.

Présent dans de plus en plus de voitures, Android Auto est la solution que tout le monde recherche pour pouvoir accéder à son smartphone et à ses applications en conduisant. Ce n’est pas le miroir direct de l’écran du téléphone, mais une version améliorée.

Ainsi, l’accès aux applications est élevé et leur permet de s’adapter au plus grand écran disponible. Une autre possibilité est l’utilisation de raccourcis, qui simulent des commandes vocales que nous pouvons utiliser. Découvrez comment les créer et les utiliser dans Android Auto pour en faciliter l’utilisation.

Android Auto est une excellente fonctionnalité que Google a dans son système d’exploitation et que la plupart peuvent utiliser dans leurs voitures. Dans une interface simple, il parvient à amener les principales applications du système sur l’écran de la voiture et permet une interaction mains libres.

Afin de simplifier davantage cette utilisation, Android Auto dispose d’une fonctionnalité exploitable. Permet de créer des raccourcis qui fonctionnent de manière simple et qui regroupent des commandes vocales pouvant être utilisées de manière répétée et sans être verbalisées.





Commencez ensuite par accéder à Android Auto sur votre smartphone. Cela devrait être disponible dans la zone des paramètres Android, il suffit de rechercher. Ici, ils doivent choisir l’option pour personnaliser le menu, puis choisir l’entrée pour ajouter un raccourci.

Ici, vous devez ensuite choisir si ce raccourci sera utilisé pour appeler un contact ou créer une action Assistant. Ils doivent choisir la deuxième option et se préparer à créer une commande similaire à ce qu’ils allaient dicter à leur smartphone ou Android Auto.





Enfin, il vous suffit de définir 3 paramètres de raccourci. La première est la commande, que vous devez placer comme vous le dicteriez pour Android Auto. Deuxièmement, vous devez donner un nom à ce raccourci, qui sera visible à l’écran. Enfin, il leur suffit d’enregistrer le raccourci.

Lorsque vous connectez votre smartphone à votre voiture, vous verrez immédiatement ce nouveau raccourci sur l’écran d’Android Auto. Pour l’utiliser, et comme toute autre application ou commande, vous devez la charger et attendre qu’elle fonctionne comme prévu.

Ils peuvent répéter cette utilisation quand ils le souhaitent, sans répéter la commande vocale d’Android Auto. Ils peuvent également créer d’autres raccourcis qu’ils souhaitent, simplifiant l’utilisation de ce système Google et des voitures.

C’est une fonctionnalité peu utilisée que la plupart des gens ne connaissent pas. Il rend l’utilisation de ce système Google encore plus simple et facilite ainsi les commandes qui sont envoyées, libérant le conducteur.