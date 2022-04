Le remake de System Shock est "en grande partie complet"

Quelque chose à attendre: le classique System Shock de 1994 d’Origin Systems est considéré comme le prédécesseur spirituel de jeux comme Deus Ex, BioShock et Cyberpunk 2077. Le remake de Night Dive a traversé plus de six ans de développement difficile, mais le mois dernier à GDC, ils ont donné aux participants une mise à jour à mesure que le projet touche à sa fin.

Night Dive a déclaré à Windows Central lors de la conférence des développeurs de jeux de 2022 que le remake du System Shock original est en grande partie terminé et dans un état « pré-bêta ». La version PC a à peu près tout son contenu en place, mais le travail sur les versions console se poursuit. Night Dive prévoit une sortie simultanée cette année sur PlayStation, Xbox et PC. Une démo gratuite est disponible sur Steam, GOG et Epic Games Store depuis l’année dernière.

Bien que Night Dive reconstruise le jeu à partir de zéro, son objectif est d’équilibrer les sensibilités de conception de jeux modernes avec la fidélité à la version originale. Le promoteur a dû réévaluer le projet en 2018 pour s’assurer de cette fidélité.

Le remake inclura une version du jeu original aux côtés de celui que Night Dive a reconstruit, bien qu’il n’y ait pas plus de détails à ce sujet et il n’est pas clair si cela est lié au remaster du jeu que la société a publié en 2015 sous le titre Choc du système : édition améliorée. Dans tous les cas, les joueurs auront le choix quant à la façon de profiter de System Shock.

Night Dive a précédemment confirmé que les clients qui précommandent le remake de System Shock recevront une copie du prochain remaster de System Shock 2. Le développeur a l’intention de publier les deux à peu près au même moment. Bien que vous puissiez déjà obtenir une version de la suite de System Shock de 1999 compatible avec les PC modernes, Night Dive prévoit d’ajouter le support VR au jeu ainsi que d’autres améliorations.