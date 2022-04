Google vous montrera plus clairement les nouveautés des services Play d’Android

Si la grande nouveauté d’Android vient avec les mises à jour publiées par Google, le géant de la recherche a d’autres moyens d’apporter des améliorations et des correctifs à son système. Ceux-ci arrivent presque toujours en silence et sans pompe.

Bien sûr, ceux-ci ont besoin de visibilité, pour être connus des utilisateurs. Google veut changer ce scénario et vous montrer plus clairement les nouveautés des services Play d’Android. Voyez comment vous allez le faire et rendre Android encore meilleur.

Les services Play d’Android jouent un rôle important et essentiel dans le système d’exploitation de Google. Ceux-ci parviennent à être pendant un certain temps un point central où le géant de la recherche et des améliorations ne laisse pas aux fabricants et aux mises à jour mensuelles.

Pour améliorer encore cette utilisation, et s’intégrer aux utilisateurs, Google a commencé à présenter l’actualité mensuelle des Play Services. Celles-ci n’étaient que sur une seule page du géant de la recherche, à consulter par tout le monde.

Les services Google Play offriront bientôt aux utilisateurs une visite guidée des nouvelles fonctionnalités ajoutées dans chaque « Android Feature Drop ». Celles-ci couvrent les nouvelles fonctionnalités ajoutées à la suite d’applications Android de Google. pic.twitter.com/3jyzsCmlfC – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 25 avril 2022

Maintenant, cela semble changer, avec l’arrivée prochaine de quelque chose de nouveau sur l’Android Play Store. Google veut donner encore plus d’importance à ces améliorations mensuelles qu’il prépare et va donc les présenter aux utilisateurs de smartphones avec ce système.

Pour cela, et lors de la première ouverture de la boutique Android après une mise à jour, la nouveauté sera affichée. Ces écrans sont destinés à révéler tout ce que Google a apporté dans cette nouvelle version, montrant aux utilisateurs sur quoi ils peuvent compter.

Pour l’instant cette nouveauté semble encore très limitée au sein de l’écosystème Android. Il est prévu que Google disposera bientôt de cette nouvelle fonctionnalité chaque fois qu’il publiera des modifications et des corrections au sein de son système via ce canal de prédilection, Play Services.

Si tout le monde a les nouvelles versions d’Android, ils ne peuvent pas oublier l’importance des services Play de Google. C’est ici que le géant de la recherche résout les problèmes de votre système et apporte même des nouvelles importantes que tout le monde apprécie.