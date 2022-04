10 faits sur Google que vous ne connaissez probablement pas

Google est aujourd’hui l’une des entreprises les plus importantes et les plus connues au monde, non seulement en raison du puissant moteur de recherche, mais aussi en raison des différents emplois dans les domaines technologiques les plus variés. Bien que le géant soit connu de tous, il existe de nombreux faits qui ne sont pas si bien connus.

Découvrez 10 faits sur Google aujourd’hui dont vous n’avez probablement jamais entendu parler.

1. Le mot « Google » a été officiellement reconnu comme un verbe en 2006

Depuis la création de l’entreprise en 1997, son domaine en ligne a explosé et est devenu un outil essentiel dans notre vie quotidienne. Pour preuve, le mot « google » a été officiellement ajouté à l’Oxford English Dictionary en juin 2006 et au Merriam-Webster Collegiate Dictionary en juillet 2006.

« Googlar » est un terme désormais largement utilisé pour désigner la recherche en ligne.

2. Google s’appelait à l’origine BackRub

Avant que la société ne soit connue sous son nom actuel, les cofondateurs Larry Page et Sergey Brin avaient plusieurs idées de noms pour leur moteur de recherche.

BackRub était le nom d’un de leurs projets lorsqu’ils étaient étudiants à l’Université de Stanford en 1996. Plus tard, les co-fondateurs ont choisi le nom de Google en raison de la grande quantité de données analysées par leur moteur de recherche.

3. Le nom Google a été inspiré par le nombre Googol

Bien que le nom actuel puisse sembler accidentellement accrocheur, il est en fait lié au terme mathématique googol, qui est le numéro un suivi de 100 zéros (1,0 x 10100).

Il y a quelque temps, il y avait une rumeur selon laquelle le nom est en fait une faute d’orthographe de googol, ce qui a un peu de vérité, car lorsque les co-fondateurs Sean Anderson, également étudiant à l’Université de Stanford, ont vérifié si le domaine de googol était disponible, a écrit « Google » à la place.

4. L’université de Stanford détient le brevet de l’algorithme de recherche original de Google

Les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, ont déposé un brevet pour leur algorithme PageRank alors qu’ils étaient étudiants à l’Université de Stanford. L’algorithme aide à déterminer l’importance d’une page Web et n’est qu’une partie de la façon dont Google classe les résultats des moteurs de recherche.

Fait intéressant, ce brevet est en fait attribué à l’Université de Stanford, mais Google a obtenu une licence pour l’utiliser en échange de 1,8 million d’actions.

5. Google a tenté de vendre son moteur de recherche à Yahoo

En 1997, alors que Google était encore une entreprise peu connue, ses co-fondateurs ont tenté de la vendre à Yahoo pour 1 million de dollars. L’offre a ensuite été déclinée.

En 2002, Google a connu plus de succès, à quel point Yahoo a offert 3 milliards de dollars pour l’acheter. Le géant a rejeté l’offre et a exigé 5 milliards de dollars, ce que Yahoo a rejeté. La société a atteint une valeur nette de 2 000 milliards de dollars en 2022.

6. L’utilisation d’Internet a chuté de 40 % pendant une panne de Google de 5 minutes

Google ne tombe pas souvent en panne, mais quand c’est le cas, le monde s’arrête. Pendant quelques minutes, juste avant minuit le 16 août 2013, il y a eu une panne qui a affecté tous leurs services, y compris le moteur de recherche, Gmail et YouTube. Au cours de ces quelques minutes, le trafic Internet mondial a chuté de 40 % selon GoSquared, une société d’analyse Web.

Cela montre à quel point nous dépendons de vos services.

7. 15% des recherches effectuées chaque jour sont nouvelles

Avec des billions de recherches effectuées chaque année, vous vous attendez à ce que les gens recherchent toujours la même chose. Cependant, vous pourriez être surpris d’apprendre que 15 % des recherches effectuées chaque jour sur Google sont nouvelles et uniques.

8. Prestations après décès

Les employés de Google bénéficient de certains avantages. S’ils meurent, les membres de la famille peuvent être récompensés. Le conjoint survivant perçoit 50% du salaire pendant dix ans après le décès du partenaire.

9. La célèbre robe verte de Jennifer Lopez a conduit à la création de Google Images

Presque tout le monde se souvient de la robe verte Versace emblématique que Jennifer Lopez portait aux Grammy Awards 2000. Cependant, la plupart des gens ignorent que cette robe verte a conduit à la création de Google Images.

Cette robe était la recherche la plus populaire à l’époque. Cependant, la plupart des gens recherchaient une image de cette robe, pas seulement un résultat textuel. L’équipe de l’entreprise a ensuite créé Google Images comme réponse à ce problème.

L’ancien PDG Eric Schmidt a décrit les origines de Google Images :

À l’époque, c’était le sondage le plus populaire que nous ayons jamais vu. Mais nous n’avions pas de moyen sûr d’offrir aux utilisateurs exactement ce qu’ils voulaient : Jennifer Lopez dans cette robe. Google Images est né.

10. La première vidéo YouTube a été tournée dans un zoo

La plate-forme vidéo populaire existe depuis plus de 16 ans. C’est le 23 avril 2005 que Jawed Karim, l’un des co-fondateurs du service, a effectué le tout premier téléchargement sur le site, intitulé « Moi au zoo ».

Ainsi commença ce qui allait devenir une source de divertissement pour des millions d’internautes.

