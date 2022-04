C’est fait : Elon Musk deviendra l’unique propriétaire de Twitter

Dans le contexte : la saga en cours sur la question de savoir si Elon Musk deviendrait le nouveau propriétaire de Twitter s’est terminée par un succès pour la personne la plus riche du monde. Après avoir réexaminé l’offre de 44 milliards de dollars de Musk, Twitter a accepté d’être acquis pour 54,20 dollars par action en espèces. Cela s’est produit seulement une semaine après que le conseil d’administration de Twitter a rejeté une offre précédente et a même menacé d’utiliser une stratégie de « pilule empoisonnée » pour rendre la prise de contrôle hostile plus difficile.

La tentative de Musk d’acheter Twitter a été semée d’embûches avec le genre de controverse qui entoure constamment le patron de Tesla. De son acquisition initiale de 9,2% plus tôt ce mois-ci et du procès, au refus d’un siège au conseil d’administration et à une offre de plusieurs milliards de dollars.

C’est maintenant fini. La transaction a maintenant été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Twitter et devrait être finalisée en 2022, sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

L’offre d’Elon Musk de 54,20 dollars par action en espèces valorise la société à environ 44 milliards de dollars. À cette évaluation, le prix d’achat représente une prime de 38 % par rapport au cours de l’action de Twitter au 1er avril 2022, qui était le dernier jour de bourse avant que Musk ne divulgue sa participation d’environ 9 % dans Twitter. Une fois que tout sera dit et fait, Twitter deviendra une société privée.

Et authentifier tous les vrais humains – Elon Musk (@elonmusk) 21 avril 2022

Il est apparu que Twitter était tellement contre la prise de contrôle de Musk qu’il se préparait à lancer une stratégie de « pilule empoisonnée » qui permettrait aux actionnaires existants (autres que Musk) d’acheter plus d’actions à prix réduit, diluant ainsi les actions et dévaluant les actions de l’acquéreur. Cela aurait rendu l’acquisition plus coûteuse et aurait aidé à se défendre contre une prise de contrôle hostile.

Mais il semble que la confirmation de Musk à la Securities And Exchange Commission (SEC) qu’il a levé 46,5 milliards de dollars de financement pour acheter Twitter a changé la position de l’entreprise et a ainsi jeté « un regard neuf » sur l’offre, selon le Wall Street Journal. Certains actionnaires auraient voulu que Twitter recherche une meilleure offre auprès de Musk, bien qu’il ait déjà insisté sur le fait que son offre de 54,20 $ par action était sa « meilleure et dernière » offre.

Musk a rencontré plusieurs actionnaires en privé vendredi dernier pour plaider sa cause, et de toute évidence, il a réussi à les persuader et à soutenir son offre.

Twitter devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi. Le cours de l’action de Twitter avait atteint son point culminant de l’année – 50,98 $ – après l’annonce de l’investissement de Musk. Il avait chuté depuis lors, mais a remonté à 48,93 $ vendredi et aujourd’hui sur la base des rumeurs d’acquisition imminente, ce qui signifie que son offre était toujours supérieure au prix actuel.