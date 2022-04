Date de sortie révélée pour la nouvelle PlayStation Plus

Il y a déjà une date pour l’arrivée de la « nouvelle » Playstation Plus que nous avons présentée ici et qui correspond à la première grande initiative de Sony Playstation sur le marché, cette année.

Venez voir quel jour ce nouveau visage du service Sony Playstation arrive.

Bien qu’il y ait déjà des rumeurs plus anciennes sur Internet, lorsqu’en mars de cette année, Sony Playstation a révélé ses nouveaux plans pour son service Playstation Plus, la nouvelle était explosive et assez excitante.

En gros, le service sera plus robuste en termes de contenu, et d’accès aux jeux gratuits, ce qui correspond clairement à un fort effet de levier du service.

Récemment la marque japonaise a dévoilé la date de sortie de cette « nouvelle » Playstation Plus. Venez la rencontrer.

Par conséquent, il a été annoncé que ce sera le 22 juin que PlayStation Plus et PlayStation Now fusionneront dans ce « nouveau visage » sur Playstation Plus et qu’ils offriront à tous les joueurs une variété d’options et d’offres, à travers trois niveaux d’abonnement. .

« Nous travaillons sur cet effort mondial depuis un certain temps pour offrir des options flexibles, des jeux de qualité et une plus grande valeur à nos membres.« , a déclaré Jim Ryan, président et chef de la direction de SIE, profitant de cette occasion pour remercier toute la communauté PlayStation pour son soutien continu. « Pour avoirNous avons plus à partager à mesure que nous nous rapprochons du lancement», a-t-il assuré.

Le ferme engagement de Sony à étendre son service de streaming cloud sur 30 marchés, dont le portugais, a également été expliqué.

Nouveaux abonnements Playstation Plus

Comme je l’ai mentionné ci-dessus, il existe trois niveaux d’abonnement différents pour la nouvelle Playstation Plus :

Il a également été annoncé qu’avec le lancement de ce nouveau service, PlayStation Now sera intégré au nouveau PlayStation Plus et ne sera plus disponible en tant que service autonome. Et que les abonnements des utilisateurs de PlayStation Now migreront vers le service PlayStation Plus Premium sans frais supplémentaires en fonction des frais d’abonnement initiaux.

« S’appuyant sur plus de 25 ans d’expérience à innover dans le monde du jeu vidéo, cette évolution de nos services d’abonnement matérialise notre effort continu pour adapter notre activité digitale aux préférences de nos joueurs.« , a déclaré Jim Ryan. « Ce nouveau PlayStation Plus amélioré permettra à nos fans de découvrir et de profiter d’une quantité sans précédent de contenu, ainsi que de renforcer le lien avec la communauté PlayStation en partageant des expériences avec tout le monde.”.

La nouvelle PlayStation Plus arrive le 22 juin