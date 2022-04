Les débris spatiaux sont une menace de plus en plus sérieuse, avertissent les scientifiques

La question des débris spatiaux est à nouveau d’actualité, car les scientifiques ont décidé de sensibiliser, une fois de plus, à ce problème grandissant. Une nouvelle vidéo de l’Agence spatiale européenne (ESA) met en garde contre les dangers que représentent les débris laissés dans l’espace dans un avenir prévisible.

La vidéo dure environ 13 minutes.

Une nouvelle vidéo publiée par l’ESA a vu le jour dans le but d’alerter les gouvernements, les entreprises et les scientifiques sur le problème des déchets spatiaux. Celle-ci est de plus en plus présente et, par conséquent, plus pertinente, puisque la conquête de l’espace, ainsi que sa connaissance de plus en plus approfondie, est un objectif plus que clair.

Dans la vidéo, l’ESA, en plus d’alerter les entités sur les dangers que représentent les déchets spatiaux, discute également du rôle que les nations doivent adopter, afin de s’assurer que la technologie associée aux satellites sera toujours viable à l’avenir. Après tout, l’orbite terrestre est saturée de déchets spatiaux.

En parallèle de cette vidéo diffusée par l’ESA, un groupe de scientifiques a publié un article dans Nature Astronomy, appelant à la protection environnementale de l’espace. Cependant, s’il est déjà difficile de focaliser l’attention sur les problèmes environnementaux terrestres, la tâche devient plus difficile lorsque le problème est transféré dans l’espace. Pour les scientifiques, cette accumulation de débris spatiaux pourrait entraîner des conséquences très graves dans un avenir proche, s’aggravant à long terme.

Plus de 30 000 débris spatiaux ont été enregistrés et sont régulièrement suivis par les réseaux de surveillance spatiale. Au fur et à mesure que notre technologie s’améliore, nous détectons un nombre croissant d’objets non identifiés. En raison du décalage temporel entre sa création et notre observation, il est difficile de retracer ses origines jusqu’à un « événement de fragmentation » spécifique.

A révélé l’ESA.

Bien qu’elle ne soit pas nouvelle, l’ESA souligne l’augmentation considérable des lancements de satellites dans l’espace. De plus, bien que l’agence européenne pointe 30 000 objets indésirables spatiaux, des études suggèrent qu’il pourrait y avoir plus d’un million d’éléments, plus gros qu’un centimètre, circulant sur l’orbite terrestre.

Selon les scientifiques qui ont développé l’article, nous devrions appliquer la même politique de protection de l’environnement à l’espace que nous appliquons sur Terre. Après tout, comme les satellites sont un allié important dans l’avancement de l’humanité et de la connaissance, il serait important que leur existence ne représente pas un danger pour les humains.

Si l’emballement des débris spatiaux se poursuit, nous pourrions être confrontés au syndrome de Kessler, selon Digital Trends. Autrement dit, il y aurait tellement de débris en orbite qu’il serait impossible d’empêcher les collisions entre eux et les satellites fonctionnels, ainsi que le lancement de nouvelles missions.

